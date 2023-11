Ramón Ledesma, consejero Asesor de PONS Mobility: “España será el primer país del mundo con el parque íntegramente conectado el 1 de enero de 2026”

Ramón Ledesma, consejero Asesor de PONS Mobility / D.R.

Hoy hablamos con uno de los principales expertos en movilidad de nuestro país, Ramón Ledesma, que desde su posición como consejero Asesor de PONS Mobility, consultora especializada en movilidad sostenible y segura, trabaja para que administraciones públicas y empresas puedan avanzar en esa transición hacia el nuevo paradigma de la movilidad del futuro.

Usted tuvo responsabilidades a nivel público entre 2004 y 2011 en la DGT, ¿qué valoración hace de los últimos 4 años del organismo?

En esta legislatura se han tomado dos grandes grupos de decisiones que sin duda marcan un camino en el futuro. Por una parte, las reducciones selectivas de los límites de velocidad: en vías convencionales (de 100 a 90) y en vías urbanas (de 50 a 30- para las vías de un solo carril por sentido). En el primero de los casos, junto al correcto funcionamiento del sistema de radares de nuestro país, los efectos se produjeron de modo automático. En el primer año de implementación se produjeron reducciones de las velocidades de circulación y del número de fallecidos en estas vías del 8%. Y estas reducciones vinieron para quedarse. En el segundo de los casos, el límite urbano 30, marca un camino de pacificación del entorno urbano, una “alfombra” absolutamente necesaria para el desarrollo de los nuevos modelos de movilidad urbana que faciliten un desarrollo sostenible de la ciudad. Sin el límite 30, bicicletas, peatones y distribución urbana de mercancías en micro vehículos de movilidad eléctricos no es posible.

Por otra parte, la regulación de la “conectividad” de la operación de auxilio en carretera (la grúa y el vehículo averiado conectado- a través del nuevo dispositivo luminoso V-16) colocan a España en la parrilla de la salida de las nuevas políticas públicas de seguridad vial en la carretera. La operación de auxilio es la acción de más riesgo en la vía de alta capacidad (el número de peatones atropellados se ha llegado a incrementar en un 20%). La DGT ha sabido entender el problema y abordarlo por delante de sus socios europeos . Sin duda, marca un modelo regulatorio que deberá avanzar en los próximos años.

La evolución de la siniestralidad en España está en una fase de estabilización durante los últimos años. ¿Dónde cree que se debe establecer las prioridades y hoja de ruta en materia de movilidad segura en los próximos años?

Efectivamente, estamos rozando niveles donde resulta cada vez más difícil reducir el número de fallecidos. Cada vez habrá que ser más exigente y atender a pequeños “nichos” de siniestralidad que deberemos trabajar de modo más individual. En el ámbito de la carretera, como continuación de lo antes hablado, toca una “Ley de Circulación conectada” donde podamos avanzar en subir la “visualización física” de la carretera (la señal , el semáforo , la marca vial, el chaleco,.. ) a la “visualización electrónica” ( la señal electrónica, el semáforo electrónico, la marca vial electrónica, el chaleco electrónico ,…En definitiva, la Ley de Circulación conectada debe traer la digitalización integral de la carretera.

En la ciudad, un nuevo Reglamento del usuario vulnerable. Motociclistas, ciclistas y peatones representan el 90% de la mortalidad. Debe generarse una “airbag” normativo que los proteja y permita reducir la final de la legislatura un 50% las muertes en estas vías. Es perfectamente posible sin grandes esfuerzos ni sacrificios. En este sentido, debe recordarse que la pasada legislatura el cambio climático y la movilidad sostenible ha arrinconado a movilidad segura y la seguridad vial como prioridad política. Sin perder de vista la primera, debe volverse a mirar al segundo.

España hoy en día se encuentra en la vanguardia de la movilidad segura, con unos índices de siniestralidad por millón de habitantes entre los mejores del mundo. En la revolución de la nueva movilidad, ¿crees que España podrá seguir liderando esta nueva carrera tecnológica como lo ha hecho con la seguridad vial?

Sin duda. La ordenación del Punto Nacional de Acceso a través del Centro Virtual de Tráfico -la plataforma DGT 3.0- marca un camino de liderazgo que obliga al resto de los países europeos a mirar al sur de Europa. Le daré un dato: España será el primer país del mundo con el parque íntegramente conectado el 1 de enero de 2026. Todos los vehículos deberán estar provistos de la “luz conectada” que coloca a España en un modelo de referencia que ya comienza a ser estudiado.

A pesar de que el espacio en las ciudades es limitado, y por lo que parece cada vez lo será más al coche, los ciudadanos cada vez compran coches más pesados y grandes. ¿Es consciente el ciudadano de la necesidad del cambio? ¿Cómo se revierte esa percepción?

Complicado. Y mucho. El coche representa la segunda compra más importante de un ciudadano a lo largo de su vida. Y en él proyecta muchos de sus deseos y anhelos como ser humano. Probablemente la solución venga por primar y dar mejor servicio a aquello que es más útil para la sociedad como el transporte público y soluciones accesibles y sostenibles en la ciudad como la del vehículo compartido y los vehículos de movilidad personal, pero el proceso será lento y no debería realizarse sin una mayoritaria aceptación social. A largo plazo, tendría consecuencias.

Una de las medidas más discutidas de este Gobierno ha sido la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones. A pesar de la obligación legal, apenas un puñado de ciudades cuenta ya con una regulación específica de (ZBE) y otras muchas están directamente en contra de esta iniciativa. ¿Qué esperas que suceda en esta nueva etapa política?

No hay alternativa. Mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad ya no es una opinión o una opción. Es una necesidad. O vamos adaptando la ciudad a lo que nos viene o la ciudad dejará de ser útil. En mayor o menor medida, vamos siendo conscientes. Sin embargo, y al mismo tiempo, no podemos ser “radicales” en determinadas medidas, sobre todo cuando su resultado “real” final no es claramente explicable para la sociedad. El partido de los “vehículos que pasan y no pasan” en las ciudades lo ha demostrado. Y eso se ha trasladado a la decisión política.

La tendencia mundial indica que la ordenación de la movilidad del centro de las ciudades nunca pasa por más coches privados, sino por sistemas más eficientes en el desplazamiento (generalmente, transporte público). La realidad es que lo marque o no lo marque la Unión Europea, los ciudadanos cada vez demandan más espacios de estar. ¿alguien realmente puede pensar que hacer volver a pasar coches por la puerta del Sol aporta algo?

Según un reciente estudio difundido en julio, aproximadamente uno de cada tres españoles está en contra de las ZBE pero casi la mitad reconoce desconocer su regulación. ¿Qué se ha hecho mal?

Uno de los grandes problemas de la política publica española es la gestión del marketing publico. De la comunicación. En el tema de las restricciones por emisiones de vehículos tenemos la cara A y la cara B. La cara A: los distintivos de los vehículos. Todo el mundo conoce y sabe con mayor o menor certeza la norma consistente en que los vehículos cuentan con una etiqueta que en función de su color señala un vehículo que emite más o menos emisiones contaminantes. La cara B: los distintivos de las ciudades. Hay un etiquetado de las ciudades en función de sus emisiones. El ICA (índice de calidad del aire) cuenta con unas etiquetas de diferentes colores en función del nivel de situación contaminante de la ciudad. Sin embargo, nadie las conoce y no se ha hecho el mínimo proceso de comunicación de ellas.