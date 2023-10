Estos son todos los festivos laborales de 2024 por comunidades autónomas

Calendario

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha publicado oficialmente el calendario laboral de 2024, por lo que ya podemos conocer todos los puentes y festivos que afectarán la rutina diaria de trabajo para el próximo año. El documento incluye los festivos a nivel nacional, así como todos los días no laborables exclusivos de cada comunidad autónoma.

Diferencia entre festivos nacionales sustituibles y no sustituibles

Entre los festivos nacionales que se aplican en toda España, algunos son sustituibles y otros no sustituibles. Los no sustituibles no pueden ser reemplazados por las comunidades autónomas y son aplicados sin ningún tipo de excepción en todo el país. Por otro lado, en los festivos sustituibles las comunidades autónomas pueden cambiar los días por otras fechas más apropiadas

Festivos nacionales no sustituibles

Lunes 1 de enero (Año Nuevo)

Viernes 29 de marzo (Viernes Santo)

Miércoles 1 de mayo (Fiesta del Trabajo, Día del Trabajador)

Jueves 15 de agosto (Asunción de la Virgen)

Sábado 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

Viernes 1 de noviembre (Todos los Santos)

Viernes 6 de noviembre (Día de la Constitución Española)

Miércoles 25 de diciembre (Natividad del Señor, Navidad)

Festivos nacionales sustituibles

Sábado 6 de enero (Epifanía del Señor, Día de Reyes): todas las comunidades autónomas

Jueves 28 de marzo (Jueves Santo): todas las comunidades autónomas, excepto Cataluña y Comunidad Valenciana

Jueves 25 de julio (Santiago Apóstol, Día Nacional de Galicia): Cantabria, Galicia, Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco

Lunes 9 de diciembre (Lunes siguiente a la Inmaculada Concepción): Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Región de Murcia y Melilla

Festivos autonómicos