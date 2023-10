La presidenta de la asociación hotelera de Cala Millor, Inés Batle: "El cambio climático nos está dando sustos"

La presidenta de la asociación hotelera de Cala Millor posa para esta entrevista en la entrada del Hotel Morito. / BIEL CAPÓ

La presidenta de los hoteleros de Cala Millor, Inés Batle, ha bajado el telón de la temporada turística esta semana al cerrar su Hotel Morito. La hotelera hace balance de la temporada 2023 y explica la importancia del proyecto Life AdaptCalaMillor para el sector. Y es que esta zona turística del Llevant es el escenario elegido para impulsar una prueba piloto de adaptación al cambio climático. Con una inversión total de casi 2,3 millones de euros (1,3 aportados por la Unión Europea), la prueba piloto busca preservar Cala Millor como destino de sol y playa. Batle tiene claro que el LifeAdapt puede ser un reclamo turístico porque será el primer destino en emprender un proyecto pionero para adaptarse al cambio climático. Así lo promocionarán en las ferias turísticas.

¿Esta semana ha cerrado el hotel de Cala Millor, qué balance hace de la temporada?

Hacemos un balance bueno. Es verdad que a algunos establecimientos les costó arrancar en mayo y junio pero una vez que llegamos a la temporada alta, el balance del verano es bueno. Eso sí, seguimos teniendo los mismos problemas que el año pasado con el personal y las subidas de precio debido a la inflación por la guerra de Ucrania y ahora veremos cómo afectará el conflicto de Israel. Y es que todas las circunstancias geopolíticas nos afectan.

Sigue el problema de personal…

Hay un tema que reclamamos que tiene que ver con la movilidad. Se requiere una realidad de transporte público más ajustada a las necesidades de los residentes y de nuestros trabajadores no tanto para los turistas. La reclamación es para residentes y trabajadores, que no tienen la capacidad de poder alquilar algo en Cala Millor porque el alquiler se ha transformado en vacacional pero sí que pueden alquilar en otros pueblos cercanos pero muchos tenemos que adaptar los horarios de trabajo. En turismo son 24 horas de lunes a domingo. En cambio en domingo los horarios del transporte público cambian. Por ello, el otro día desde las dos asociaciones hoteleras de Cala Millor- sa Coma y Capdepera reivindicamos el Tren de Llevant sobre todo por una movilidad interna nuestra. De hecho, no se puede ir de Son Servera a Artà directamente. Es un sin sentido no tener una movilidad interna. Siempre se piensa en la movilidad hacia Palma, que también se reivindica pero es crucial la movilidad entre los pueblos del Llevant.

Estar en la zona de Llevant siempre implica tener una doble insularidad...

Por ello aunamos esfuerzos con la asociación hotelera de Capdepera para reivindicar la doble insularidad. El cliente que visita la isla en octubre o noviembre prefiere destinos más cercanos a Palma. El domingo tuvimos Cala Millor inundado y hace cinco años con la Torrentada teníamos el Llevant sin infraestructuras. Fue una tragedia. Las infraestructuras son muy necesarias por ello no solo reivindicamos el tren, también reivindicamos unas carreteras y unos torrentes en condiciones. Da igual el color político del Govern.

Y hablando de tormentas e inundaciones, Cala Millor es pionero en el proyecto Life Adapt como modelo para adaptarse al cambio climático...

Este proyecto hace que todo el destino turístico nos tengamos que poner las pilas en tema de circularidad y sostenibilidad para que sea un destino en sintonía con el cambio climático porque de nada te sirve tener una playa con un proyecto de adaptación al cambio climático si el resto no piensa que deben ejecutar sus actuaciones.

¿Cómo afecta cada temporal a la playa?

Con los temporales que tenemos y con el cambio climático, la playa de Cala Millor ha perdido unos trece metros de amplitud. En invierno la amplitud de la playa se reduce pero la recuperación en verano se va perdiendo, llevamos de media trece metros menos. De cada vez la amplitud de la playa es más corta. En el proyecto LifeAdaptCalaMillor hay una parte científica que está estudiando los motivos y por qué no se recupera la arena, que está localizada pero no vuelve a subir a la playa, es decir, no se recupera a la velocidad que se recuperaba antes. Se recupera a una velocidad más lenta. Una vez los investigadores tengan claro los motivos que explican estos cambios, vendrá la parte técnica de ingeniería y de arquitectura para intentar recuperar la arena con soluciones naturales, por ejemplo, tal vez se tengan que hacer modificaciones en el paseo marítimo o tendremos que contribuir con más vegetación. Es lo que durante estos cuatro años se deberá determinar en un proyecto que acabará siendo ejecutivo para llevar a cabo las modificaciones que sean necesarias para que la playa de Cala Millor se adapte mejor a los efectos del cambio climático. A lo mejor tendremos que ceder espacio urbano para darlo al espacio natural pero hasta que no tengamos las conclusiones del proyecto, no lo sabremos.

¿Y de forma paralela los Ayuntamientos de Sant Llorenç y Son Servera van haciendo sus proyectos?

Los Ayuntamientos ya se están haciendo distintos proyectos, por ejemplo, sabemos que las pluviales que tenemos en cada calle cada vez que llueve afectan de lleno a la playa, por ello, ya se están desviando las pluviales para que desemboquen al mar pero que no sea cada calle que llegue a la playa. También hay un plan director para poder reutilizar el agua regenerada. La depuradora tiene mucha salinidad y se está haciendo un proyecto en este sentido. La asociación hotelera está colaborando con el departamento del Ciclo del Agua de Sant Llorenç. En noviembre empezará a construirse un sistema urbano de drenaje. No solo es el proyecto del LifeAdapt, es que si nosotros mismos no trabajamos en este sentido, tendremos la playa adaptada al cambio climático pero no tendremos soluciones para nosotros.

¿Por qué se ha elegido Cala Millor como modelo para adaptarse al cambio climático?

Porque había muchos estudios avanzados. La playa de Cala Millor hace más de 20 años que está monotorizada para estudiarla. Del problema de la arena desde 1989 hay estudios hechos sobre la playa de Cala Millor. Es la tercera playa más monitorizada del mundo.

Sector privado y sector público se han puesto de acuerdo en este proyecto...

Sí, trabajamos de la mano y las sinergias que se dan mejoran la sociedad. Vivimos en una sociedad muy individualista y tenemos que cambiar el chip. Hay que perder un poco para ganar un mucho. Tenemos que ser generosos. Además como empresarios, la playa es nuestro principal activo. La foto de la playa es lo que decanta a un turista a elegir un destino u otro porque tenemos hoteles maravillosos en todo el mundo. Si vemos que hay un problema, hay que afrontarlo. El cambio climático nos está dando muchos sustos. El proyecto empezó a andar el 1 de enero pero llevamos dos años trabajando en él para presentarlo a Europa. Ahora se está trabajando e investigando para tener los resultados en cuatro años. También se trabaja a nivel de sociedad para saber qué percepción del cambio climático hay entre la ciudadanía. Durante estos años tenemos que ir concienciando a la gente porque será difícil hacer un cambio de chip una vez tengamos los resultados del proyecto.

¿Como ingeniera que es hacia dónde intuye que apuntarán las posibles soluciones?

A soluciones naturales. Quitar el muro de hormigón que tenemos, retranquear el paseo para que la playa gane espacio…

Y evidentemente para llegar a ejecutar estas medidas, es crucial el trabajo de concienciación y de pedagogía a la ciudadanía.

Exacto porque luego puede que se convierta en la mejor playa y sea un reclamo turístico. De hecho, para nosotros el proyecto LifeAdapt es un reclamo turístico. Creo que la labor de estos cuatro años será no solo para Cala Millor si no para el resto de playas urbanas de Balears. Somos los primeros. Somos los que implantaremos la metodología a seguir para poder lograr un proyecto de cambio climático. Ser pionero tiene lo bueno y lo malo. Puede que nos cueste más pero también puede pasar que por ser los primeros tengamos más ayudas. Tenemos mucha responsabilidad de concienciar a nuestro sector.

¿Como hotelera y como ingeniera qué es lo que más le motiva del LifeAdaptCalaMillor ?

Primero que es un proyecto medio ambiental y estos temas siempre me han atraído. Además es un proyecto medio ambiental que implica a toda la sociedad. Ser los primeros de una cosa tan importante es un reto. Para los hoteleros, este proyecto es nuestra razón de poder seguir teniendo nuestros establecimientos en condiciones. Lo que pasa es que la gente no le da importancia a lo que pasará dentro de 50 años. No se asimila. Piensan que queda mucho. Hay que cambiar el chip y dejar de hablar de 2050 o 2100 porque la emergencia y la urgencia existe ahora. Las percepciones de las necesidades con el tema del cambio climático son ahora. El LifeAdapt es lo que nos lleva a ponernos las pilas.