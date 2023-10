Este es el plan del Gobierno para asegurar el sistema de pensiones hasta 2050

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en las jornadas del Cecle d’Economia.

El 'Proyecto del Gasto Público en Pensiones en España' ha sido presentado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá y tiene como objetivo asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Se estima que en 2050 el gasto del Producto Interior Bruto (PIB) esté en el 14,2%. Para que el gasto no suba de este porcentaje, el plan del Ministerio pretende asegurar que los próximos jubilados no se queden sin pensión.

Pensiones en peligro

En dicho informe, el Ministerio de la Seguridad Social sostiene que el sistema de pensiones será sostenible hasta 2050 y que no será necesario hacer nuevos ajustes o activar las subidas de las cotizaciones sociales, a pesar de la revalorización de las pensiones con el IPC.

Hay dos condiciones para que no sea necesario realizar ningún cambio en las pensiones durante los próximos 30 años: que el gasto en pensiones no supere el 15% del PIB y que las medidas de ingresos adoptadas permitan una recaudación equivalente al 1,8% del PIB de cada año. Si alguno de estos parámetros no se cumple, serán necesarios nuevos ajustes. Aunque el Ministerio no opina lo mismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) tiene sus propias cifras y creen que tan pronto como en 2025 alguno de los parámetros fallará.

Plan del Ministerio de la Seguridad Social

Para cumplir los objetivos de las pensiones, será necesario un escenario en el que aumente la natalidad, el número de trabajadores a los 65 años y el número de inmigrantes legales en el mercado laboral en 250.000. Es decir, el plan se basa en aumentar el número de cotizaciones, afectando también a los autónomos. Se espera que estos hayan ingresado hasta 5.400 millones de euros para equiparar sus cotizaciones con los asalariados.

Proyecciones del Ministerio de la Seguridad Social

Teniendo en cuenta la subida de las nuevas pensiones y la revalorización de las prestaciones de acuerdo con el IPC, el ministerio de Escrivá calcula que el gasto en pensiones alcance el máximo de 15% del PIB durante la década de los 40. Sin embargo, cederá hasta el 14,2% del PIB en 2050.