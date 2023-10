Las subvenciones al transporte público no logran reducir el uso del coche en Madrid

Varias personas se suben a un vagón en el Metro de Madrid. EUROPA PRESS

En octubre de 2022, el Gobierno extendió a todo el 2023 la gratuidad de los abonos de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en su momento que se asignarían casi 700 millones de euros para hacer posible esta medida, una cantidad enmarcada en los Presupuestos Generales de 2023. Al mismo tiempo, se añadió una subvención que permitía unos descuentos del 50-60% en los abonos de metro de las ciudades españolas. El motivo: "ayudar a hacer frente al alza de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania" y, además, "fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado". Un año después, un informe de Esade deja patente que estas subvenciones no han servido para cumplir su cometido, al menos en Madrid.

A las subvenciones anunciadas por el Ejecutivo, la Comunidad de Madrid introdujo una propia relativa a todos los abonos de transporte metropolitano. El descuento era del 50%, un 30% financiado por los Presupuestos Generales del Estado y un 20% adicional a cargo de los presupuestos autonómicos que fue ampliado a un 10% extra salvo para los abonos de diez viajes. Por otro lado, los abonos mensuales por zona y tipo se reducían en un 60%. Las únicas excepciones fueron el abono joven (para menores de 26 años), que bajó de 20 euros a 8 euros por estar ya fuertemente subvencionado, y el abono de tercera edad, que ya era gratuito.

Para los expertos de este documento -Jorge Galindo, Javier Martínez y Natalia Collado- estas medidas no han ocasionado una diferencia significativa en el tráfico madrileño. "Con los datos disponibles no se puede afirmar que la subvención haya reducido los coches en Madrid", sentencian y matizan que este efecto "no aparece ni en términos acumulados desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, ni medios día a día". Los resultados se extraen tras utilizar los datos disponibles en la web del Ayuntamiento de Madrid con diversas métricas de tráfico cada 15 minutos y en más de 4.100 puntos de medida.

A los expertos no les ha sorprendido estos resultados al compararlos con otros casos europeos. En Tallin el uso del transporte público aumentó un 14% cuando se implementaron medidas que rebajasen su precio, pero loas automóviles no disminuyeron de manera significativa. En Alemania, el impacto de la introducción de un billete de transporte público gratuito para todos los empleados públicos sobre el reparto modal tampoco se reflejó en una caída drástica del uso del vehículo privado.

En lo que sí influyen estas medidas es en grupos de bajos ingresos. La AIReF analizó el impacto distributivo de las distintas medidas de respuesta a la guerra de Ucrania y concluyó en octubre de 2022 que las bonificaciones al transporte público benefician más a los hogares de mayor renta. Tres años antes, un estudio demostraba en Madrid que la reducción del abono mensual para jóvenes benefició principalmente a los hogares de ingresos medios y altos, si bien también se hizo más accesible para los más desfavorecidos.

Teniendo en cuenta estos resultados, los autores del informe de Esade aconsejan reconsiderar las políticas para fomentar el transporte público. Por ejemplo, mediante tarifas progresivas o subsidios dirigidos a grupos de bajos ingresos para aliviar el impacto de subida de precios. Asimismo, se debería priorizar la inversión en aquellos puntos en los que se logre, a un coste asumible, una mejora de frecuencia, velocidad o acceso que realmente baje el coste de entrada al transporte público en comparación con el uso del vehículo privado. Y en tercer lugar, recomiendan considerar peajes urbanos, más efectivos que las Zonas de Bajas Emisiones en la reducción de la congestión y las emisiones. Estos peajes deberían ser diseñados sobre la base de las emisiones y renta, como el peso del vehículo.