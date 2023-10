Binance persigue aumentar la libertad del dinero con las ‘cripto’

Javier García de la Torre, director de Binance en España y Portugal. / 'activos'

Nadie se esperaba la implosión de FTX, una de las principales plataformas de intercambio de criptodivisas del mundo, y tampoco la caída en desgracia del gurú Sam Bankman-Fried a comienzos de noviembre de 2022. Los inversores en criptomonedas se llevaron las manos a la cabeza: en tan solo cuatro días, el bitcóin perdió el 26% de su valor en bolsa. Otras monedas digitales se derrumbaron aún más. Así empezó el último criptoinvierno, que también se llevó por delante otras firmas del sector, como BlockFi, Genesis y la entidad bancaria Signature Bank.

"Para la industria no vamos a negar que fue un revés importante", asegura Javier García de la Torre, director en España y Portugal de Binance, la mayor plataforma de exchange de criptomonedas a nivel mundial. Pero no todo es negativo. El escándalo de FTX ayudó a la industria a reforzarse y a desarrollar nuevos elementos que no existían hasta ese momento. Uno de ellos son las pruebas de reserva, la herramienta que permite a los usuarios ver en tiempo real las billeteras de los distintos exchanges. "En ese sentido ha sido positivo porque también ha sido una forma de demostrarle al mercado que nuestra forma de operar es una forma segura, transparente y mediante la cual nuestros usuarios pueden confiar en ella", puntualiza.

Fondo común

Como tantos otros, Binance salió al paso rápidamente para distanciarse de FTX, la plataforma que en un principio iba a comprar para salvarla. La firma inyectó 1.000 millones de dólares a un fondo común con otros siete participantes que se iban a destinar a compañías del sector que estuviesen en apuros financieros. En España opera como exchange local desde diciembre de 2022 y todavía no facilitan el número de usuarios en este país. A nivel global ya alcanzan los 150 millones. García de la Torre explica que esperarán al ciclo completo del año "para poder facilitar una información completa", incluidos los resultados financieros de la compañía en el país.

Salvo bitcóin y ether, el resto de criptodivisas han perdido más del 20% en bolsa, incluido el token de Binance. García de la Torre subraya que dentro de las criptomonedas "existen los ciclos alcistas y bajistas que duran cuatro años", pero lo que sí se ha visto es que, después de esos periodos temporales, "el incremento a nivel neto siempre es positivo".

Si bien esta teoría se ha cumplido hasta ahora, no ha sido así con la descorrelación de las monedas digitales con el mercado. Se puede decir que la valoración del mercado de los distintos proyectos de criptomonedas tienen su propio ritmo: "Los proyectos tienen su propia idiosincrasia, y cada uno, dependiendo de los acontecimientos que sucedan, pueden ir a contracorriente y tener su propia tendencia".

Por esta razón, el director de Binance para España y Portugal insiste en la necesidad de estar informados y de hacer investigaciones propias sobre los distintos proyectos que existen, para qué se utilizan exactamente, sus objetivos y quién está detrás.

La educación financiera cobra aún más importancia ahora tras un año de fraudes encadenados. En España más de 400.000 personas han sido estafadas con criptomonedas, de ahí que desde el sector se apueste por decisiones informadas y conscientes para proteger el patrimonio de cada usuario. En ese sentido, García de la Torre recomienda ser muy rigurosos para que, si pierden toda la inversión, «no les afecte para poder seguir trabajando en su día a día y que no tengan ningún problema».

Avance de la regulación

A raíz del hundimiento de FTX, los reguladores endurecieron su discurso contra los criptoactivos y las distintas firmas de la industria. Una de ellas fue precisamente Binance, demandada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, en su sigla en inglés) de Estados Unidos en junio de este año por presunta malversación de fondos de clientes. A mediados de septiembre un juez federal denegó la solicitud del regulador para investigar la filial estadounidense de la plataforma.

Mientras tanto, la Unión Europea aprobó de forma pionera la llamada ley MiCA, un comienzo de regulación de los criptoactivos. "Nos sentimos confortables en marcos reglamentarios que fomenten la innovación -apunta García de la Torre-, pero la regulación tiene que ser compatible con la innovación". Con todo, para Binance "es muy buena noticia que Europa se posicione como punta de lanza regulatoria a nivel internacional y global".

Ahora esa regulación está desarrollando la parte técnica, así que queda saber cómo se adaptará en cada país europeo. Al mismo tiempo, se está avanzando en la adopción del euro digital. "Contar con los mejores expertos nos va a ayudar a todos a que el mercado sea mucho más transparente y esté regulado para proteger al usuario", concluye.