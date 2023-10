La Roca Village (Barcelona) celebra sus 25 años con un acto presidido por Pere Aragonès

La alcaldesa de la Roca, Marta Pujol; el director general de Value Retail Spain, Michael Goldenberg; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la directora del desarrollo estratégico y relaciones institucionales de la empresa, Carme Bigatà / Europa Press

La Roca Village, una de las once villas destinadas a las compras de artículos de lujo en forma de outlet que The Bicester Collection tiene repartidas por el mundo, cumple 25 años. Y lo ha celebrado este viernes con un acto encabezado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. También ha contado con la presencia de la alcaldesa de La Roca del Vallès (Barcelona), Marta Pujol, y con el director general de Value Retail Spain, Michael Goldenberg. Él ha agradecido la colaboración de todas las administraciones desde que nació La Roca.

La Roca Village ha contado con una inversión total superior a los 120 millones de euros. Ha pasado de tener 30 boutiques, 200 empleados y un millón de visitantes a 150 boutiques, 2.000 trabajadores y más de 5 millones de visitantes anuales. Un 60% de los mismos son internacionales, por lo que La Roca está estrechamente ligada con el turismo de compras.

"Seguiremos trabajando para promover la identidad y el valor de la Gran Barcelona como destinación competitiva y de excelencia dentro del mapa global. Siempre de la mano de las instituciones y la sociedad para generar progreso compartido", ha señalado Goldenberg. Aragonès considera que La Roca ha extendido su influencia a toda Catalunya y la ha destacado como un "punto estratégico clave para el turismo".