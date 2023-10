Cartier apoya la iniciativa Rewilding Spain para restaurar la biodiversidad del Sistema Ibérico Sur

Parque Natural de Alto Tajo. / JUAN CARLOS MUÑOZ ROBREDO

La Maison Cartier se une a la iniciativa pionera de Rewilding Spain que apuesta por conservar y restaurar el Sistema Ibérico Sur. A partir de su iniciativa filantrópica Cartier for Nature, la firma de lujo francesa concede subvenciones a ONGs que ayuden a proteger, restaurar y gestionar, siempre de forma sostenible, los ecosistemas en beneficio del bienestar humano y la biodiversidad. La iniciativa enfocada a la renaturalización del ecosistema español está dirigida por la Fundación Española de Renaturalización, o Rewilding Spain. "Aunque puede que pasen años hasta que la visión de la renaturalización cobre vida en el Sistema Ibérico Sur, creemos firmemente en este enfoque", señaló Pascale de la Frégonnière, Strategic Advisor of the Board of Cartier Philanthropy, "se basa en una sólida ciencia ecológica y está impulsado por la convicción de que la naturaleza y las personas pueden prosperar juntas, lo que refleja perfectamente los valores de Cartier for Nature".

El proyecto de renaturalización del Sistema Ibérico Sur se está desarrollando en una extensión de 850.000 hectáreas que abarca las regiones de Castilla-La Mancha (el 80% se encuentra en las provincias de Guadalajara y Cuenca) y de Aragón (el 20% restante se sitúa en Teruel). Se compone de tres zonas principales: la Serranía de Cuencua, Alto Tajo y Montes Universales, que colindan con otras áreas, en su mayoría protegidas y forman parte de la red Natura 2000. El Sistema Ibérico Sur está escasamente poblado, y como consecuencia de ello, el abandono de las tierras y la despoblación han sido una tendencia constante desde los años 60, un factor que ha favorecido la reaparición de ciervos, jabalíes, muflones e incluso pequeños grupos de cabra montés ibérica. Sin embargo, los principales depredadores de este terreno, como son el lince ibérico y el lobo ibérico, aún siguen ausentes.

Los altos niveles de biodiversidad y los bajos niveles de perturbación humana ofrecen "condiciones prometedoras" para que el turismo de naturaleza se convierta en clave para la diversificación y el fortalecimiento de las economías locales. También representa una oportunidad real para el desarrollo socioeconómico de esta zona. Rewilding Spain está impulsando el impulso del pastoreo natural con grandes herbívoros, como caballos serranos (una raza local en peligro de extinción o tauros, la restauración de ríos como el Tajo y el Júcar, y la mejora del desarrollo socioeconómico de la población y las comunidades locales que se asientan en esos terrenos.

Cartier for Nature nació en 2020 para complementar los compromisos y las iniciativas en materia de sostenibilidad corporativa de Maison Cartier. Aquí tienen cabida diversas acciones enfocadas al desarrollo humano, el empoderamiento de la mujer, las artes y la cultura.