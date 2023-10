El británico Metro Bank pierde un 30% en Bolsa por una posible ampliación de capital

Vista de Londres. / JONATHAN BRADY

2 Se lee en minutos Redacción



Las acciones de la entidad británica Metro Bank llegaban a perder más de un 30% durante la mañana en la Bolsa de Londres, después de las informaciones publicadas este jueves respecto de la posibilidad de que el banco acometa una ampliación de capital por importe de unos 600 millones de libras (693 millones de euros). En este sentido, fuentes consultadas por 'Financial Times' indicaron que la entidad estaría en conversaciones con inversores para captar 250 millones de libras (289 millones de euros) en capital y otros 350 millones de libras (404 millones de euros) en deuda para apuntalar su balance, después de que el precio de sus acciones haya caído un 70% en lo que va de año.

En un comunicado remitido "en respuesta a las especulaciones del mercado" a la Bolsa de Londres, donde las acciones de la entidad fueron suspendidas de negociación temporalmente al activarse los mecanismos de amortiguación, Metro Bank afirma seguir considerando la mejor manera de mejorar sus recursos de capital, con particular atención a la deuda senior no preferente por importe de 350 millones de libras y vencimiento en octubre de 2025. "La entidad está evaluando los méritos de una variedad de opciones, incluida una combinación de emisión de acciones, emisión de deuda y/o refinanciamiento y venta de activos", ha indicado el banco, añadiendo que "no se ha tomado ninguna decisión sobre si proceder con alguna de estas opciones".

Noticias relacionadas

Metro Bank ha recordado que continúa cumpliendo con sus requisitos regulatorios mínimos de capital, con un ratio de capital total más MREL del 18,1% y un ratio de apalancamiento del 4,4% a 30 de junio de 2023. Asimismo, ha señalado que, durante tres trimestres consecutivos hasta el 30 de junio de 2023, el banco ha sido rentable de forma subyacente y espera que la actualización comercial sobre su evolución en el tercer trimestre del ejercicio muestre un impulso continuo en el crecimiento de la cuenta corriente personal y empresarial y en la adquisición de clientes, en línea con las expectativas.

Por otro lado, 'Financial Times' informa de que el presidente de Metro Bank, Robert Sharpe, así como el consejero delegado, Daniel Frumkin, han sido convocados este jueves de manera urgente por los reguladores financieros del Reino Unido, la Autoridad de Regulación Prudencial y la Autoridad de Conducta Financiera del Banco de Inglaterra.