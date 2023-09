El precio del trigo cae por debajo de los 5,8 dólares, el nivel más bajo en tres años

Campo de trigo en Ucrania. / REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

La invasión rusa en Ucrania comenzó en marzo de 2022, y con ella, la subida sin pausa de los precios internacionales del trigo blando. Ese mismo mes, esta materia prima se negociaba a 13,63 dólares el bushel (unidad de medida de capacidad para mercancía sólida). Hoy, el trigo cotiza por debajo de los 5,8 dólares, su nivel más bajo en tres años. Las expectativas positivas sobre el aumento de las exportaciones de Rusia, el incremento de producción de trigo en Ucrania y la posible vuelta del acuerdo entre ambos países sobre el comercio por vía marítima están provocando una fuerte caída de su precio. En los últimos días, el coste en los mercados internacionales ha descendido aproximadamente un 4% desde su reciente pico local después de experimentar un repunte de casi el 7% asociado con la publicación del informe mensual estadounidense sobre las Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial (WASDE, por sus siglas en inglés).

El precio del trigo apunta a la baja. En lo que llevamos de año, ha perdido un 32,58% de su valor en Bolsa y un 4,76% en el último mes. "El regreso del consenso podría hacer que los precios bajen al rango de 5,5-5,6 dólares, los niveles más bajos desde mediados de 2020", apuntan los analistas de XTB.

Hay razones de peso que sustentan la caída del precio del trigo. Las expectativas de producción de Rusia, uno de los principales productores de esta materia prima, continúan al alza y los inversores esperan una lenta recuperación de la actividad agrícola de Ucrania que permita mejorar las cifras de producción en los próximos meses. Se trata de una buena noticia que coincide con el aumento de las exportaciones por parte de Moscú, algo que da a entender que el acuerdo sobre la exportación de productos agrícolas ucranianos por mar podría estar más cerca que nunca.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, anunció el 17 de julio la suspensión y no renovación de este acuerdo a través del Mar Negro porque sus intereses no estaban suficientemente representados. Cabe recordar que alrededor del 60% de las exportaciones agrícolas del año pasado se realizaron a través de países vecinos, mientras que el 40% se realizó por vía marítima. "Antes de la guerra entre Ucrania y Rusia", casi el 100% de las exportaciones se realizaban por vía marítima", explican desde XTB. No hay certezas de que el acuerdo ucraniano del grano vuelva a estar en vigor. A finales de agosto, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que los barcos volverían al Mar Negro "tan pronto como las conversaciones se conviertan en soluciones concretas".

Discrepancias europeas

Desde la Unión Europea también han visto una oportunidad para el retorno del acuerdo. La Comisión Europea levantó las restricciones temporales impuestas el 2 de mayo al grano ucraniano para proteger los precios de los agricultores locales de la periferia de Ucrania (Polonia, Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria). Como consecuencia, algunos países han optado por alargar las prohibiciones de manera unilateral, como son Polonia (más por la cercanía de elecciones que por proteccionismo), Eslovaquia y Hungría. "En vista de esto", desarrollan desde XTB, "se temía que aún más trigo ucraniano no pudiera llegar a los mercados mundiales sin el regreso del acuerdo sobre exportaciones por mar". El acuerdo supeditado al control de Turquía es más decisivo que nunca para los países europeos.

Descenso de producción

El último informe WASDE no trajo ningún cambio para los Estados Unidos, pero sí dejó patente una fuerte caída en la producción a nivel mundial y también un descenso de las existencias estimadas. Los pronósticos apuntan a una disminución de los suministros en 7,2 millones de toneladas, hasta los 1.054,5 millones, debido principalmente a la menor producción de Australia, Canadá, Argentina por la sequía que ha afectado a sus tierras. En el caso de la Unión Europea, la caída de producción será compensada en parte por el aumento procedente de Ucrania. De cumplirse esta previsión, apuntan en el informe, " esta sería la primera disminución interanual en la producción mundial de trigo desde 2018/19".

A pesar de la reducción de la oferta mundial, el consumo mundial se mantiene prácticamente sin cambios, con un descenso del uso alimentario, industrial y de semillas, compensado en su mayor parte por un aumento de piensos y residuos. China y la Unión Europea serán las principales consumidoras de piensos y residuos debido a las condiciones climáticas húmedas durante la cosecha, algo que podría traducirse en mayores cantidades de trigo de menor calidad destinado a piensos. Por otra parte, el comercio mundial se recorta en 2,1 millones de toneladas, hasta 207,3 millones, ya que las reducciones de Australia, Canadá y la UE se compensan sólo en parte con los aumentos de Rusia y Kazajistán, y las existencias finales mundiales se reducen en 7 millones de toneladas hasta 258,6 millones, las más bajas desde 2015/16.