Estos son los pensionistas que no cobrarán la paga extra de la Seguridad Social en Navidad

Archivo - Una pareja de pensionistas por las calles de Madrid

Las pensiones están bajo la responsabilidad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que otorgan anualmente más de 10 millones de subsidios a los ciudadanos españoles entre todos los tipos de prestaciones. El sistema de la Seguridad Social ingresa de forma general 14 pagas a lo largo de los 12 meses del año, siendo extra en junio y noviembre. Sin embargo, no todos los pensionistas reciben esta doble paga y tampoco la recibirán esta Navidad.

Los pensionistas que no recibirán la paga extra de Navidad

El reglamento de la Seguridad Social indica que las pensiones de "accidentes de trabajo y enfermedad profesional se satisfacen en 12 pagas". Esto es debido a que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidaes ordinarias. Es decir, quien cobre una pensión por invalidez derivada de alguno de estos casos no tendrá paga de Navidad extra.

¿Estos pensionistas no recibirán ningún extra?

Que no tengan pagas extra no significa que estos pensionistas cobren menos dinero. La Seguridad Social incluye los dos aumentos prorrateados entre los 12 meses del año, por lo que no cobran menos dinero, sino que lo reciben de manera diferente.

Noticias relacionadas

Esto es lo que cuenta la Seguridad Social: "Las mensualidades ordinarias se abonan íntegras, incluida la correspondiente al mes en que se produzca la extinción del derecho, salvo la pensión inicial que, si no se devenga el día primero del mes, se abonará en proporción a los días naturales que tenga el mes de efectividad de la pensión".

Cuándo se paga el extra de Navidad

Los pensionistas que sí reciben la paga extra de Navidad lo tendrán entre los días 22 y 26 de noviembre, como suelen hacer los bancos. La norma dice que tendría que ser del 1 al 4, pero las entidades lo adelantan para entrar el mes con dinero y poder hacer frente a los diferentes gastos.