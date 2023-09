Las vacantes laborales marcan un máximo histórico en 2023, con una por cada 100 asalariados

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, interviene durante la inauguración de unas jornadas de la organización sobre ’El reto de las vacantes en España’, a 18 de septiembre de 2023, en Madrid (España). / JESÚS HELLÍN/ EP

Las vacantes laborales en el primer trimestre de 2023, y por primera vez, marcan un máximo histórico, ya que existe aproximadamente una vacante laboral por cada 100 asalariados, según datos extraídos por parte de Cepyme de la estadística oficial de vacantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se elabora desde 2013. El problema se torna "más gravoso" para las pymes y para algunos ramos de actividad, como información y comunicaciones, actividades profesionales, transporte, finanzas y seguros, según se destaca en el informe 'El reto de las vacantes en España' elaborado y presentado este lunes por Cepyme.

Para la confederación, esta debilidad también se ha puesto de manifiesto en ámbitos como la hostelería y la construcción, muy vinculados al modelo productivo español, y polariza la deriva demográfica de vaciamiento de buena parte del centro y norte del país. De esta manera, el 71% de las pequeñas y medianas empresas en España asegura que tiene problemas para cubrir vacantes de empleo en general. No obstante, tan solo el 44% de las pymes aseguran estar buscando empleados en este momento.

Este desajuste entre la oferta y la demanda es explicada por Cepyme por diversas causas, como la ineficacia de las políticas activas de empleo, la despoblación que aqueja a buena parte del país o el envejecimiento de las plantillas, especialmente en algunos grandes sectores. También por el déficit de formación continua y de perfiles técnicos y tecnológicos, cambios sociales de distinto cuño, la burocracia necesaria para importar mano de obra extranjera, así como políticas de desincentivo para la incorporación en el mercado laboral.

OCHO DE CADA DIEZ EMPRESAS NO ENCUENTRA PERSONAL CUALIFICADO

Ocho de cada diez empresas refieren problemas para encontrar personal de la cualificación demandada para el puesto, según se puede extraer del informe. La búsqueda de trabajadores infructuosa deriva de la escasez de personal cualificado para el puesto y ocurre tanto por la concreción del perfil buscado por la empresa como por la necesidad de que el aspirante cuente con unas titulaciones que ocasionan costes al aspirante y/o a la empresa, según se puede extraer del estudio.

Esta falta de trabajadores está provocando un freno tanto en la producción como la productividad de las empresas e, incluso, cierres de empresas, pérdida de proyectos y una diáspora del tejido productivo de las zonas despobladas hacia las más dinámicas, entre otras consecuencias, que destacan desde Cepyme. Por actividades profesionales, se observa un déficit de trabajadores con mayor intensidad en profesiones técnicas, afectando tanto a industria como a construcción, pero también la transformación digital y los cambios que ha originado en las empresas extiende el problema a la mayor parte de ramas de actividad desde el sector primario hasta el terciario.

EL PROBLEMA DE LA DESPOBLACIÓN Y EL AUMENTO DE LA EDAD MEDIA

Entre los grandes causas del aumento de las vacantes sin cubrir, durante la rueda de prensa de la presentación del informe se ha alertado sobre todo del aumento de la edad media y la despoblación. Así, han advertido que en el 16% de los casos no se realiza la contratación por encontrarse la empresa en una zona de la España despoblada. También de que la edad media de los empleados en 12 de las 20 ramas de actividad supera los 44 años, con cinco ramas de activad donde la edad media supera los 46. Estos datos contrastan con los de 2008, cuando la rama de actividad con mayor edad era la de agricultura y ganadería, con 43 años.

Asimismo, desde la confederación han alertado de que España tiene cada vez menos población joven en edad de trabajar, un problema que se "potencia" porque la proporción de los mismos que quiere trabajar (tasa de actividad) ha caído 11,5 puntos porcentuales, bajando hasta 36,9%. "El problema de las vacantes se convierte en un grave lastre para unas pymes, como las españolas, que precisan ganar tamaño para alinearse con las de nuestros principales socios europeos, así como mejorar en competitividad, productividad y elevar su inversión en busca de mejores resultados que permitan aumentar sus plantillas", han explicado.

LAS EMPRESAS NO RECURREN CASI A LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA CONTRATAR

En menos del 10% de los casos las empresas recurran a los servicios públicos de empleo para buscar trabajadores, ya que los contactos personales, las redes sociales e Internet son las principales vías usadas por las pymes para buscar empleados, según datos de Cepyme. Desde la confederación de pequeñas y medianas empresas, han asegurado que estos datos invitan a "un diagnóstico de las políticas activas y pasivas de empleo que permita adoptar medidas para elevar su eficacia".

Por tanto, desde Cepyme han exigido una solución multiministerial, que implique una colaboración público-privada, para paliar un problema que corre el peligro de "aumentar". "España no se puede permitir no crecer por no encontrar trabajadores para ello", han destacado.