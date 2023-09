Elon Musk niega que Tesla esté negociando instalar una planta de montaje en Arabia Saudí

Elon Musk negó este lunes que el fabricante de vehículos eléctricos Tesla esté en conversaciones con Arabia Saudí para la instalación en el país árabe de una planta de montaje de automóviles, tal y como publicó el periódico The Wall Street Journal (WSJ).

En un mensaje en la red social X (antes Twitter), Musk dijo que la información es "otro artículo totalmente falso" del rotativo económico estadounidense.

Yet another utterly false article from WSJ pic.twitter.com/sisFcxYKxI