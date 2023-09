Historia de una prejubilación: cómo afrontar que te inviten a marcharte

Los trabajadores públicos volverán al trabajo presencial de forma generalizada.

Joan Pares trabajó en el Banco Santander desde 1990 hasta 2017. En siete años se convirtió en director de personas. Dirigió distintas territoriales hasta la fusión de la entidad con Banesto. En un proceso de fusión es común prescindir de plantilla y renovar las direcciones mediante jubilaciones anticipadas. "A los 54 años me propusieron sustituirme", recuerda. Era el director de Recursos Humanos más antiguo del banco. "Estaba en el mejor momento profesional, tenía todo el conocimiento". Pero no bastó. Se marchó en junio con unas condiciones inmejorables. "Llega septiembre y te das cuenta de que has frenado en seco. Que eras el primero en irte de casa y ahora te quedas", afirma.

Soñó con su trabajo cada día, durante medio año. Y tuvo que acudir a un profesional de la salud mental. "Es un proceso de duelo que algunos profesionales verbalizan y otros no, pero se pasa muy mal", reflexiona. También lo compartió con otros compañeros, a muchos de los cuales él mismo había ofrecido la jubilación anticipada en su día. Cree que la gente que ya lo ha pasado es la adecuada para ayudar a los que lo están afrontando. "Luego te das cuenta de que hay un mundo de oportunidades. Y cuando pones el foco en otro sitio, aquellos sueños desaparecen". Se ha reincorporado, en parte, al mercado laboral. Trabaja con distintas universidades y ayuda a desarrollar una consultora. Y aprovecha su conocimiento para ayudar a jóvenes que se preparan para afrontar entrevistas de trabajo.

Parecido es el testimonio de E. S. "Imagina cómo es encontrarte de nuevo en el mercado laboral después de 30 años en la misma empresa", reflexiona. La entidad bancaria en la que trabajaba le ofreció la jubilación anticipada a los 54 años. Poco tiempo más tarde volvió al mercado laboral. "Tienes que volver a demostrar lo que sabes, y el sueldo no es el mismo. Pero vuelves a cotizar", asegura. "Hay gente que se va muy feliz, pero otros quieren continuar con su actividad. Y si no lo logran, no se sienten bien".

Jordi Mabràs rompe el esquema de los anteriores. También había trabajado en banca toda su vida, pero un infarto le forzó a prejubilarse. Desde entonces, no ha parado. "Hago algunas cosas para ganarme la vida, pero la mayoría son altruistas. Me gusta ver cómo la gente prospera", cuenta. Por eso empezó a formar a jóvenes de institutos y universidades, y también colabora con algunas fundaciones. "Mi objetivo, después de estar 40 años trabajando con mucho estrés, es pasármelo bien. Y si puedo servir para algo, mejor", ríe.

Reinventarse para conseguir reincorporarse al mercado laboral

M. Aguilar heredó una empresa familiar que tuvo que cerrar con la crisis de 2008. Y no volvió a encontrar trabajo fácilmente. Por entonces tenía 41 años "y mucha experiencia", afirma. Años más tarde dio con Pimec, patronal catalana que la introdujo en su programa 'incorpora' de inserción laboral. Y trabajó dos años como auxiliar de biblioteca. "Me gusta ese trabajo y le veo posibilidades a largo plazo. Pero ya sé que es difícil hacerlo a través de la empresa privada", asume. Por ese motivo se está preparando para opositar.

"Estoy formada en administración, pero me ha sido muy difícil encontrar trabajo. Creo que es por la edad", reflexiona. Ahora tiene 57 años. "Las oposiciones me abren puertas. En la Administración pública no importa tanto tu edad", continúa. "He hecho cursos, me he reciclado. Soy buena en lo que hago, pero cuando eres más mayor y buscas trabajo tienes que ser muy insistente", afirma. "La gente joven sabe mucho, pero nosotros también sabemos", recalca convencida.

¿Qué dice la Comisión Europea?

La Comisión Europea no tiene competencias en la materia, pero la vicepresidenta de asuntos de Democracia y Demografía de la institución, Dubravka Šuica, tiene una postura clara al respecto. Argumenta que con una mayor longevidad de la población, que se estima que viva hasta los 95 años de media, se tiene que alargar necesariamente la edad de jubilación. "Si vivimos más, tendremos que trabajar más" para tener un sistema de pensiones sostenible, opina a modo personal, ya que son los estados los que tienen la potestad de decidir en este sentido.

Pero ella se muestra favorable a "dejar que la gente se retire más tarde, no forzarle a retirarse cuando alcancen la edad". Para ello, pone el ejemplo de un profesor que tenga capacidad de seguir enseñando más allá de su edad de jubilación. "Si quiere, debería poder seguir haciéndolo". Para ello, ve necesario "reciclarse", pues de lo contrario "no podrán lidiar" con los constantes avances en materia tecnológica.