David Bach: "El populismo político genera incertidumbre para la inversión empresarial"

El profesor de IMD David Bach, en un momento de la entrevista.

David Bach, profesor en la Escuela de Negocios IMD y experto en Estrategia y Economía Política ayuda a los ejecutivos a entender la relación entre la política y los negocios como decano de Innovación y Programas de la Escuela de Negocios IMD. Bach nació y fue criado en Alemania y ahora reside en Suiza. Completó su formación universitaria en Yale y consiguió su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Berkeley (California). Está convencido de la capacidad de las empresas de generar oportunidades y favorecer la cohesión social. Asegura que el descenso del nivel de vida es la causa de la apuesta por políticas radicales y apunta a las altas tasas de paro entre los jóvenes españoles como un gran problema, tanto político como económico.

PREGUNTA (P.) ¿Cómo afecta el populismo político al ciudadanos de a pie?

RESPUESTA (R.) Vivimos una situación muy difícil. Muchos países occidentales están teniendo problemas para preservar el actual sistema económico y político. Muchos ciudadanos sienten que sus hijos no van a tener buenas oportunidades en el futuro y creen que ellos no van a ser capaces de progresar en su carrera profesional. Piensan que el sistema no funciona para ellos. La democracia y la economía de mercado están amenazadas si las personas consideran que no tienen oportunidades de futuro. Ante eso, parte de la ciudadanía considera que hay que cambiar las instituciones y recurre a partidos de tipo populista. Estas formaciones proponen destrozar algunas de las instituciones que han sido los pilares de la economía. Esto genera mucha incertidumbre para la inversión de las empresas y es un problema en general para toda la sociedad.

P. ¿En qué se traduce para Europa el conflicto en Ucrania y la tensión geopolítica en Taiwán?

R. La guerra en Ucrania nos ha recordado a todos que los conflictos no solo ocurren en países lejanos. Los enfrentamientos armados no forman parte del pasado. Yo vivo en Suiza y las bombas están cayendo apenas a 15.000 kilómetros de nuestra frontera. Tras la pandemia, el conflicto ucraniano y las tensiones en Taiwán han cambiado las prioridades de los gobiernos. Ejecutivos y empresas han cambiado su mirada sobre la globalización. Hasta hace poco el mantra era organizar las cadenas de suministro para conseguir los mejores precios y entrar en los mercados con más consumidores. Ahora ya no prima la búsqueda de la eficiencia económica, sino evitar situaciones como las que se produjeron en la pandemia, cuando en Europa nos dimos cuenta de que no se fabricaban mascarillas o que todos los antibióticos se compraban a China. Las empresas tienen cada vez más incentivos para modificar la forma en la que organizaban sus cadenas de suministro y tenerlas más cerca. Es necesario que las compañías reduzca su exposición en mercados que no están dentro del bloque occidental. El sistema anterior estaba únicamente motivado por la eficiencia económica y eso está cambiando.

P. ¿Se está dejando atrás la búsqueda de la eficiencia económica a toda costa?

R. Sí, no merece la pena exponerse a mercados geopolíticamente inestables para ahorrarse algo de dinero en la producción. Ahora estamos viendo que es necesario eliminar esas vulnerabilidades para las empresas y las economías occidentales, pero la otra cara de la moneda es que los costes para los consumidores sean más altos. Eso ocurrirá mientras las cadenas de suministro se estén reorganizando.

P. Entonces, ¿los costes van a ser mayores para los consumidores?

R. Sí, pero los precios no se van a disparar, pero sí que serán algo más altos en productos como electrónica o ropa. En mi opinión, esto es algo positivo. No se trata solo de la geopolítica, también es positivo avanzar en temas relacionados con la sostenibilidad. Muchos de los costes que implica producir para tiendas de moda fast fashion no se están pagando y sabemos que producir ropa tiene un coste medioambiental muy alto. Quizá es mejor consumir un poco menos, de mejor calidad y con una producción más local. Supone un cambio en nuestros hábito de consumo.

P. ¿Cómo valora las subidas de tipos que han realizado los bancos centrales?

R. Ha sido absolutamente necesarias y lo digo a pesar de tener contratada una hipoteca a tipo variable. Esto nos duele a muchos, desde pequeñas empresas a las familias, pero el coste de una inflación muy alta que se prolongue a lo largo del tiempo es mucho peor. Si queremos reducir la inflación tenemos que convencer a los agentes económicos de que los precios van a ir a la baja. Eso solo se consigue a través de subidas de tipos. Hay que convencer a las empresas, sindicatos y familias de que los precios van a bajar. Eso es lo que están haciendo los bancos centrales, tienen que mandar la señal de que la inflación va a ser transitoria y tienen que mandar mensajes muy claros. Hasta ahora parece que los bancos centrales han encontrado un equilibrio entre mandar este mensaje y evitar una recesión. El crecimiento será menor, pero la inflación está bajando. Los datos de subidas de precios en marzo fueron optimista y eso puede dar margen para frenar las subidas este año y quizá empezar en 2024 empezar a bajar intereses. Todo dependerá de la eficacia de las medidas que se han tomado ahora.

P. ¿Cree que los bancos centrales pueden pasarse de frenada y ser demasiado restrictivos?

R. Podemos fijarnos en los datos de paro. Por ahora, parece que en Estados Unidos no está aumentando el desempleo. Y esto es un reto para los bancos centrales, porque si las tasas de paro son muy bajas, esto puede presionar los salarios al alza. Pero es una buena señal de que el desempleo no se haya disparado con las subidas de tipos y eso significa que las familias siguen teniendo capacidad de hacer frente a sus deudas pese al incremento del precio del dinero.

P. ¿Qué estrategia deberían seguir las empresas endeudadas ante la subida de tipos?

R. Deben gestionar muy bien su flujo de caja y no olvidarse de que tienen que seguir invirtiendo en innovación e I+D+i, productividad y empleados. Si frenas esos gastos porque ahora no los ves necesarios, quitas aire a la empresa para seguir creciendo en el futuro. El crecimiento siempre viene a través de inversiones en servicios y productos. Tener confianza en la recuperación y no frenar todo es la clave para capear este periodo de incertidumbre.

P. ¿Cómo les afecta a las empresas el escenario político actual?

R. Trabajo con ejecutivos en temas de liderazgo y estrategia. Los principales temas sobre los que tratamos con los líderes de grandes empresas es la importancia de la geopolítica, el populismo en política...los empresarios cada vez son más sensibles al entorno político en el que se están desarrollando las empresas. Estamos en un mundo en el que las decisiones de las compañías tienen una gran influencia sobre la sociedad. Los que más se han beneficiado de la globalización son las empresas y la política es cada vez más importancia para sus negocios. Qué hacer con China, cómo plantear las inversiones en África…estamos ante un mundo cambiante y hay que conocer el terreno político

P. Pero las empresas suelen preferir centrarse en las cuentas…

R. Pero no pueden escapar del escenario político. Aquí en España hay un paro juvenil que es altísimo. Muchos jóvenes no pueden pagar una vivienda ni empezar su vida independiente. Y luego nos extrañamos de que abracen opciones políticas populista, tenemos que darles una solución. No es un tema solo de Responsabilidad Social, las empresas tienen las claves para dar oportunidades a la población. Si quieres compromiso con el orden liberal y democrático, hay que trabajar para que las personas tengan oportunidades de progresar. Las empresas juegan un papel importantísimo en la sociedad y tienen gran capacidad para transformar el escenario actual.