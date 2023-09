Discurso sobre el Estado de la Unión Europea

1 Se lee en minutos Redacción



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronuncia este miércoles a las 9 de la mañana el discurso que abre el debate del estado de la Unión, en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Puede seguir el debate en el siguiente enlace: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/2?lg=ES.

Von der Leyen aborda las principales prioridades de la Unión Europea hasta final de mandato. Uno de los focos está puesto en la posible ampliación con la inclusión de Ucrania, entre otros países candidatos. Y la guerra también será protagonista, así como las transiciones verde y digital. Las miradas, sin embargo, se centran en ella y en su eventual candidatura a la relección en las elecciones del 9 de junio de 2024, que no se espera que confirme todavía. Aunque los expertos no descartan la posibilidad de que la presidenta deje leer sus intenciones entre líneas. Los parlamentarios debatirán tras las palabras de la presidenta, en una cita importante también para España, en el marco de su presidencia de la Unión. Este punto ha sido precisamente debatido en los días previos al discurso de Von Der Leyen, puesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha pronunciado el discurso de presentación de sus objetivos en esta presidencia que ya ha llegado a su ecuador.