Seguridad Social: ¿Qué enfermedades permiten cobrar la pensión de incapacidad permanente?

La lista de enfermedades por las que puedes cobrar la incapacidad permanente

La Seguridad Social se encarga de proteger a todos los ciudadanos ante diferentes situaciones de vulnerabilidad y también se encarga de gestionar las pensiones contributivas. Una de estas pensiones se trata de la de incapacidad permanente, concedida en caso de que un trabajador sufra un accidente o enfermedad que no le permita llevar a cabo su trabajo con normalidad.

Grados de incapacidad permanente

Hay diferentes grados de incapacidad permanente, pudiendo ser parcial, total, absoluta o gran invalidez. Esto depende de la extensión de la limitación funcional y de las perspectivas que haya de retorno al trabajo. El tipo de incapacidad también depende del tipo de enfermedad.

Cómo solicitar la pensión por incapacidad permanente

Lo primero que debe hacer alguien que quiera ser beneficiario de la pensión por incapacidad permanente es ir al médico, el cual realizará una evaluación médica y elaborará un detallado informe sobre el estado de salud del trabajador. Este informe será el fundamento básico para la evaluación que llevará a cabo el Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Lista de enfermedades que permiten cobrar la pensión de incapacidad permanente

No existe una tabla de la Seguridad Social especificando las enfermedades por las que se concede la pensión, pero sí existe un listado de las más comunes. Al mismo tiempo, tener una de estas enfermedades no significa que la Seguridad Social vaya a conceder la pensión. Siempre son los médicos quienes determinarán si el trabajador está en condiciones de realizar su actividad laboral o no. Esta es la lista de las enfermedades más comunes: