Si te piden el DNI para pagar con tarjeta, esto es lo que tienes que hacer

Esto es lo que debes hacer si te piden el DNI al pagar con tarjeta en un establecimiento

El Banco de España ha publicado lo que tenemos que hacer si nos piden el DNI en un establecimiento tras pagar con tarjeta, y si es obligatorio enseñarlo o no. Hace tiempo, pedir el DNI por motivos de seguridad al pagar con tarjeta era bastante frecuente, pero ahora muchas personas no se lo esperarían.

La obligatoriedad de enseñar el DNI al pagar con tarjeta

Según el Banco de España, no hay una respuesta "clara" a esta pregunta, ya que "no existen leyes que establezcan su obligatoriedad". Cada establecimiento debe tomar una decisión respecto a este tema. De todas formas, desde la institución bancaria aclaran que la única razón de solicitar el DNI al pagar con tarjeta es "evitar fraudes y que se produzcan compras por personas que no fueran el titular legítimo de esa tarjeta".

Por qué pedir el DNI al pagar con tarjeta

Ahora, las tarjetas bancarias que llevamos en la cartera son muy sofisticadas, con características como el contactless, el chip o el PIN de cuatro dígitos. Antes estas medidas de seguridad no estaban presentes, por lo que era crucial entregar el DNI para demostrar si alguien era titular de la tarjeta. Además, también se pedía firmar en el resguardo del datáfono.

Esto es lo que debes hacer si te piden el DNI para pagar con tarjeta

Noticias relacionadas

Si te encuentras con uno de estos establecimientos, y no dispones de tu DNI por cualquier motivo, puedes acreditar tu identidad con el pasaporte o el carné de conducir. De etsa manera, "el establecimiento no podría negarse a admitir el pago con tarjeta".

Desde el Banco de España consideran, acertadamente, que "lo que generalmente queremos todos es pagar a toda velocidad". Ante esto, la entidad recomienda a los clientes tomarse su tiempo y recuerdan que pedir el DNI "solo aumenta la seguridad de la operación" y que tenemos derecho a solicitar una copia del recibo.