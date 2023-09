The Konjac Shop: La pasta que no es pasta y que arrasa en las dietas

Montse Peña (izquierda) y Sandra Barrera, de The Konjac Shop / activos

Parece pasta, pero no lo es. Tiene forma de arroz, pero no posee ninguna de sus propiedades. Es konjac, una harina que se extrae de la raíz de una planta originaria del sudeste asiático, la Amorphophallus konjac. Tradicionalmente usada en las cocinas japonesas, chinas y coreanas, se erige ahora en el mundo occidental como la gran aliada de las dietas adelgazantes. Se compone fundamentalmente de una fibra no digerible por el estómago humano, el glucomanano, y ahí está el truco: el konjac se vende como una opción prácticamente vacía de calorías. Pero tampoco tiene nutrientes.

Sandra Barrera, fundadora y CEO de The Konjac Shop, vio una clara oportunidad de negocio en este producto hace ya nueve años. No obstante, el impulso de la compañía ha tenido lugar durante los últimos dos. En este tiempo ha pasado de importar y distribuir solamente en España a tener presencia en ocho países europeos más: Estonia, Letonia, Lituania, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia y Suiza.

De hecho, The Konjac Shop ha crecido el 70% en facturación en los últimos tres años y prevé alcanzar el millón de euros en 2024. "Hay vida más allá de la pasta", bromea Barrera en una entrevista con activos. Explica, sentada junto a ella, que la empresa creció hace más de medio año con la incorporación de Montse Peña, actual directora de ventas y marketing. Ambas procedentes del mundo de la consultoría, se conocieron en la escuela de sus hijas pequeñas y vieron claro su nuevo rumbo profesional. "Hablábamos de negocio durante las fiestas de cumpleaños infantiles", recuerdan.

Las dos se esfuerzan ahora por destacar otros beneficios del konjac, más allá de sus propiedades adelgazantes. "Es el momento de empezar a comer mejor de lo que lo hacemos", insiste Barrera. "El glucomanano mejora los niveles de colesterol, ayuda a controlar la diabetes y aumenta la sensación de saciedad", destaca. No obstante, es precisamente este último punto el que ha levantado algunas acusaciones sobre el producto estrella de las dietas. Y es que se calcula que 100 gramos de esta pasta aportan menos de 10 calorías.

Así lo reconocen las socias de The Konjac Shop. "A nivel nutricional, como alimento, no aporta nada. Pero tiene otro tipo de beneficios asociados a la fibra", sostienen. "Una dieta no puede ser solo a base de konjac, pero puedes incorporarlo durante unos días si quieres rebajar la cantidad de calorías ingeridas", afirman.

Mujeres, el 80% del público

La cultura de la dieta se nutre especialmente de las inseguridades de las mujeres que, más allá de tener un cuerpo saludable, según apuntan diversos expertos, siguen socialmente presionadas para que sea también estéticamente normativo. Por ello, el konjac penetra con fuerza entre este segmento de mercado. El 80% de las clientas de la compañía son mujeres "preocupadas por su estado de salud", inciden las propietarias.

Además de la distribución on line, el producto se encuentra ya en tiendas de dietética y nutrición, gimnasios, herbolarios y supermercados especializados. Pero Barrera y Peña fijan su objetivo ahora en los hospitales y residencias de ancianos. "Cada vez los nutricionistas tienen más información sobre el konjac. Estamos en proceso de informarles y de negociar con ellos", explican.

Más de 30 productos se confeccionan a raíz de esta harina, entre ellos galletas y pasteles. De momento, la pasta se fabrica en China, aunque los platos preparados con ella (espaguetis a la boloñesa, pollo tikka masala, etcétera) se hacen aquí. Desde España, la compañía distribuye el 30% de sus ventas al extranjero. Y, aunque la planta seguirá cultivándose en países orientales, el plan de estas dos madres emprendedoras, a corto-medio plazo, es comenzar a desarrollar el producto, en forma de pasta, en el país.