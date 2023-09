Hacienda: estos son los motivos para embargar tu salario

Así podemos ver el estado de la ayuda de 200 euros de Hacienda

Aunque no estemos en temporada de campaña para la Declaración de la Renta, es importante estar al día con los pagos a Hacienda. De lo contrario, la Agencia Tributaria podría embargar tu salario.

Cuándo puede embargar un sueldo la Agencia Tributaria

La principal razón para que Hacienda decida embargar el sueldo de un contribuyente es que este tenga deudas fiscales impagadas. Además de deber impuestos al Gobierno, Hacienda también puede retirar el sueldo de la persona si existe una resolución administrativa o judicial que autorice la retirada de dinero. Sin embargo, Hacienda está obligada a mandar un aviso con la antelación suficiente para que la persona evite el embargo. También hay un límite en la cantidad que pueden embargar.

La notificación de Hacienda sobre el embargo del salario

El motivo principal de embargo es el impago a la Agencia Tributaria, por lo que si te llega una notificación de deuda es importante que la saldes cuanto antes. Tras el aviso, el juzgado hará llegar una notificación informando sobre la resolución del embargo. Si se sigue haciendo caso omiso a los avisos de Hacienda, la empresa recibirá una notificación estableciendo la cantidad que debe retener. Igualmente, si se salda la deuda se volverá a avisar tanto a la persona como a la empresa de que el embargo se levanta.

Cuánta parte del sueldo puede embargar Hacienda

Hacienda no puede embargar el 100% del sueldo. El artículo 27.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que no se puede dejar a un individuo con un salario embargado menor al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es decir, la persona se tendrá que quedar por lo menos con 1.080€. Además, aquí no acaban las restricciones: