Si no cumples estos requisitos... pagarás comisiones de 60 euros en Santander, BBVA, Sabadell e ING

Archivo - Logo de Banco Santander.

Los bancos se han acostumbrado a cobrar comisiones a sus clientes tras seis años y medio de tipos de interés al 0%. A pesar de que el coste del dinero está elevándose las entidades financieras siguen con sus políticas de incrementar costes a los usuarios que no cumplan una serie de condiciones. Los clientes se han visto obligados a adquirir nuevos productos financieros o a cumplir estos requisitos mediante la contratación de tarjetas, la domiciliación de la nómina o facturas del hogar.

“Hoy por hoy, el mantenimiento de una cuenta corriente puede alcanzar los 240 euros al año. Una cifra a la que habría que sumar otros tantos euros por la emisión y la renovación de las tarjetas. Es un verdadero inconveniente para todos aquellos que se hayan propuesto ahorrar este año”, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Este septiembre se espera que cuatro bancos van a elevar sus comisiones: Banco Sabadell, BBVA, Banco Santander e ING. Los clientes del banco que tengan una Cuenta Sabadell y no cumplan sus requisitos de vinculación van a tener que pagar una comisión de hasta 60 euros el día 24 de septiembre, ya que el banco cobra esta cuota trimestralmente. “Los titulares de la Cuenta Online Sabadell no tienen que pagar esta comisión, ya que esta cuenta siempre es gratis”, indican desde el comparador.

Algunos clientes del BBVA también van a sufrir nuevos cobros por parte de la entidad que dirige Carlos Torres Vila. Todos los que tengan contratada la Cuenta Nómina Va Contigo tendrán que pagar este 15 de septiembre 40 euros si no cumplen todos sus requisitos. Esta cuota, que el banco cobra cada tres meses, no aplica a la Cuenta Online sin Comisiones, que no tiene gastos.

Lo mismo ocurre con los titulares de la Cuenta Santander, que van a tener que pagar hasta 20 euros este mes y los siguientes. “Para escaparse de pagar comisiones, hace falta domiciliar una nómina de 600 euros o una pensión de 300 y pagar al menos tres recibos domiciliados o usar al menos seis veces una tarjeta cada trimestre, entre otras opciones”, indican los expertos.

ING también cobrará una comisión de tres euros por la Cuenta Nómina si no se cumplen sus requisitos. “En cualquier caso, los clientes que tienen una Cuenta Nómina y pagan cada mes, pueden cerrarla y abrir una Cuenta NoCuenta, que aunque tiene menos ventajas, es gratis y no tiene requisitos”, subrayan los expertos del comparador.

¿Cómo evitar pagar comisiones?

Según los expertos, la mayoría de los bancos que cobran comisiones tienen también cuentas totalmente gratis. “Sin embargo, las cuentas online gratis usualmente tienen un problema, y es que, por lo general, si ya eres cliente de un banco, no puedes abrirla, porque son productos que van dirigidos a nuevos clientes”, explican en HelpMyCash. “La única excepción es la Cuenta NoCuenta de ING, porque cualquier cliente de ING puede abrirla”, destacan.

Para los analistas del comparador no tiene sentido pagar por una cuenta, cuando en el mercado existe un amplio catálogo de productos gratuitos para nuevos clientes que ofrecen todos los servicios básicos, desde tarjetas hasta Bizum. Y no tienen ningún coste ni obligan a domiciliar la nómina. Este el caso de las cuentas digitales del Sabadell, BBVA, Santander, Abanca…

Otra opción para evitar las comisiones es tener varios productos en el banco como créditos, hipotecas, nóminas, tarjetas de crédito o débito... Normalmente cuantos más productos contratados tienes menos comisiones de mantenimiento te cobran por guardar por tu dinero en la entidad, aunque siguen sin remunerar los ahorros de manera generalizada.