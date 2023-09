Más allá de los Rubiales y otros elementos patrios

3 Se lee en minutos



Neeraj Chopra. / ANDREJ ISAKOVIC

Salvo que usted sea un gran aficionado al atletismo o sea de origen indio, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, que le suene el nombre de Neeraj Chopra. En una España que ha tenido como mal protagonista del verano a Luis Rubiales, incluso por encima de los candidatos a presidir el Gobierno, han ocurrido algunos acontecimientos singulares, simbólicos.

Chopra es el héroe deportivo del país más poblado del planeta, 1.430 millones de personas. Ha ganado la medalla de oro en la especialidad de lanzamiento de jabalina en el reciente Mundial de Budapest. En Tokio ya ganó la medalla de oro en un deporte que había sido dominado prácticamente a lo largo de la historia por escandinavos, checos y alemanes. La medalla de plata la obtuvo, sorpresa, un pakistaní. Además de esa victoria, la India presentó finalistas en pruebas tan distintas como los relevos masculinos de 4x400 y los 3.000 obstáculos femeninos.

A lo largo de todos los Juegos Olímpicos de la historia, la India solo ha obtenido 35 medallas, 11 de ellas en hockey sobre hierba. Como el críquet no es olímpico, no pudo ampliar preseas. Por comparar, los representantes de España se han colgado hasta 174 medallas, aunque no fue hasta Barcelona 1992 que mejoró la cosecha medallista de los deportistas de nuestro país.

El logro de éxitos deportivos en especialidades reconocidas mundialmente ha sido siempre una de las mejores cartas de presentación y propaganda de los países. Desde aquellos que formaban parte del telón de acero -basta recordar cómo la Alemania comunista, la RDA, armaba a sus nadadoras y atletas para ganar a la Alemania occidental- hasta los países africanos y caribeños. La imagen de Jamaica está asociada a un cantante, Bob Marley, y al velocista Usain Bolt. Los emiratos del golfo Pérsico empiezan a ser especialistas en nacionalizar atletas procedentes de África para tener su cupo asegurado.

Tal como ha ocurrido con la progresión económica, militar y deportiva de China, la India está llamada a ser una de las grandes potencias mundiales. Este verano, ha sido el cuarto país tras EEUU, la extinta Unión Soviética y China en alunizar en la Luna. Esperan, gracias al cohete e instrumental adicional enviado, encontrar agua en el polo sur del satélite terráqueo. Narendra Modi, su primer ministro, ha logrado colocar a la India como país geoestratégico clave, tal como se ha demostrado en la reciente cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica), asociación que pretende rivalizar con el G-7 dominado por EEUU y que ha invitado a adherirse a otros países. Que la India observe y actúe con ambigüedad sobre la invasión rusa de Ucrania no es casual.

Con un producto interior bruto (PIB) que supera los 3,3 billones de dólares, más de la mitad de España, el país asiático ya es la quinta potencia económica mundial. De seguir su actual progresión será la tercera tras superar a Japón y Alemania en menos de 10 años. Además de su creciente poder económico interno, grandes multinacionales están lideradas por CEO de origen indio: Microsoft, Alphabet, Novartis, Adobe, IBM, Starbucks, Vertex, Deloitte, Micron, Diageo, Chanel, Onlyfans, etcétera.

Por razones diversas, estas vacaciones, con personas -exdeportistas y ejecutivos de grandes empresas españolas- que han estado y otras que piensan ir a la India, hemos hablado de este país. De sus bondades y de sus miserias. De sus distintas filosofías y de sus diferencias, inmensas, frente a su rival y, al mismo tiempo, nuevo aliado, chino. Ser potencia nuclear y contar con el 17% de la población mundial obligará, al tiempo, a prestarle mucha más atención de la que le damos. Su progresión en el deporte como ejemplo.

Empieza una nueva temporada de ‘activos’ con el deseo e interés de poder seguir reflexionando sobre los aconteceres económicos locales: negocios que llaman la atención, finanzas personales, inflaciones en aras de ser controladas y tipos de interés diversos. También, con las ganas de poder abrirnos un poco hacia el horizonte y mostrar qué ocurre en términos geoestratégicos más allá del extremo oriental del continente euroasiático en el que vivimos y burbujeamos.

Empezamos la nueva temporada hablando del dinero del fútbol español, de la cuesta de septiembre que se nos echa encima y de pequeños éxitos empresariales. España inicia una nueva temporada política llena de incógnitas, aún sin resolver. Nuestra edad media son 44 años, la de la India es de 28 años. El futuro ya sabemos quien lo controlará. Feliz regreso.