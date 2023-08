La ayuda del SEPE con la que los desempleados pueden cobrar 1.575 euros si tienen hijos en 2023

No todas las familias tienen los suficientes ahorros como para afrontar una situación de desempleo. Los ingresos se reducen y si no se es capaz de conseguir otro empleo, la situación no es nada deseable. Por suerte, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha publicado una ayuda de hasta 1.575 euros si se tienen hijos a cargo en 2023. Lo único que hay que cumplir es una serie de requisitos.

Qué es la ayuda del SEPE de 1.575 euros

Esta ayuda se trata de la prestación contributiva por desempleo. De esta manera, para convertirse en beneficiario es necesario contar con un periodo de cotización de al menos 360 días dentro de los seis años anteriores a la solicitud. Si ese tiempo de cotización es mayor, la duración se incrementará hasta un máximo de dos años.

Cómo cobrar la cuantía máxima de 1.575 euros

No todos tienen derecho a la cuantía máxima de la prestación, ya que se determina mediante la base reguladora. Es decir, se suman las cotizaciones del trabajador durante los últimos seis meses antes de quedar en desempleo.

El paro máximo permitido es de 1.575 euros al mes, y al ser una ayuda de desempleo no tiene paga extra, por lo que la ayuda se recibe en 12 meses. Igual ocurre con los subsidios por desempleo que benefician a las personas con pocas rentas después del paro, que tampoco tienen paga extraordinaria.

Requisitos para cobrar la cuantía máxima de 1.575 euros

Para cobrar 1.575 euros mensuales es necesario cumplir tres requisitos: