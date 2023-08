3M acuerda pago de 6 mil millones con exmilitares de EEUU en pleito por tapones para oídos

KAREN BLEIEN

La multinacional 3M llegó a un acuerdo legal por el que se compromete a pagar 6.000 millones de dólares para poner fin a una demanda presentada por un grupo de veteranos del Ejército, que reclamaban que sus tapones para los oídos Combat Arms tenían un defecto y les causaron pérdida de audición.Se trata de una de las demandas más grandes en la historia de Estados Unidos por el número de afectados.

Según indicó la empresa en un comunicado, pagará 5.000 millones de dólares en efectivo entre 2023 y 2029, y la cantidad restante en acciones de la compañía, según los términos del acuerdo alcanzado mediante negociación con el mediador asignado por la corte. Con este acuerdo se resuelven todos los reclamos asociados con los productos Combat Arms, producidos por Aearo Technologies, una empresa que 3M compró en 2008.

Los polémicos tapones para los oídos fueron fabricados originalmente por Aearo Technologies Inc. y la compañía tenía el contrato exclusivo para suministrar el producto a los militares: la particularidad de estos tapones es que les protegía del ruido pero les permitía oír voces. En la demanda se alega que 3M y su unidad Aearo Technologies fabricaron tapones que eran demasiado cortos, por lo que no les protegieron del daño causado por el ruido. Alegan que la empresa no advirtió al Gobierno, ni a los usuarios, ni tomó medidas para reparar el producto. La empresa suministró el producto al Gobierno entre 2003 y 2015.

El acuerdo supone cerrar todos los reclamos en el litigio multidistrital en Florida y en la acción judicial en Minnesota, así como posibles reclamos futuros, indicó además 3M en el comunicado, en el que, sin embargo, aclara que "no es una admisión de responsabilidad". Es más, la empresa reitera en el comunicado que los productos en litigio "son seguros y eficaces cuando se utilizan correctamente" y advirtió que está dispuesta a continuar defendiéndose en un tribunal si no se cumple con lo acordado a través del mediador.

Las acciones de 3M suben esta mañana un 2,05 %. El diario Wall Street Journal destacó hoy que este pleito se ha convertido en el mayor litigio colectivo -son cientos de miles de demandas- en la historia de Estados Unidos, con más reclamaciones que las que cualquier empresa haya enfrentado por litigios masivos anteriores, incluida la exposición al asbesto, la venta de opioides o los incendios forestales. 3M, que trató que Aearo se acogiera a la ley de bancarrotas pero recibió un revés de la corte, ya ha pagado más de 250 millones de dólares a más de una docena de miembros del ejército.