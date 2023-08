La CNMV desvela que EiDF podría haber falseado contratos y documentos

Fernando Romero, principal accionista y director general de EiDF / Julio Pérez

"La información publicada no es completa e incluye omisiones muy relevantes". Así, sin paliativos, reprendre a EiDF la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un informe hecho público este jueves. El supervisor de la bolsa española considera que la energética "no ha atendido su requerimiento" que le hizo el viernes pasado, que incluía la remisión de un borrador que no ha llegado. Y, además, insiste en que el informe forensic de Deloitte incluye "evidencias de posible falseamiento de documentos por parte de la compañía", así como "debilidades de control interno" en la misma.

El informe de Deloitte sostiene que "en algunas de las actividades y operaciones con terceros analizadas se han identificado situaciones en las que se habrían creado, modificado o falseado documentos", en referencia a la relación de la sociedad con sus clientes, deudores y socios. Y apunta directamente al CEO y principal accionista de la compañía, Fernando Romero, que "participaba de primera mano en la práctica totalidad de las decisiones de la Sociedad".

El informe forensic relaciona a tres de los cuatro socios analizados con las "evidencias de posible falsificación de contratos y documentos elaborados por parte de los responsables de la Sociedad, con objeto de justificar la falta de control sobre las SPV's". Y va más alla: considera la existencia de "facturas y pagos por servicios que podrían no haberse prestado o no estar justificados". La explicación de EiDF a sus auditores, PwC, para justificar la naturaleza de los créditos con determinadas sociedades "no era real", concluye el texto, que habla claramente de facturas falsas.

También se ponen de manifiesto incidencias con el estado de las obras, con documentos que "no reflejarían fielmente la realidad, bien sea porque la Sociedad habría podido falsificar o modificar dicha documentación [...] o por errores humanos". Sea como sea, la CNMV requiere a EiDF que publique la información necesaria para aclarar estos hechos. De lo contrario "procederá a la publicación" del informe forensic.

La CNMV movió ficha después de que el grupo especializado en autoconsumo solar publicara sus cuentas anuales de 2022, pero no publicara el posterior informe forensic de Deloitte, encargado por la propia compañía a raíz de las discrepancias con PwC. El supervisor requirió entonces esta información adicional para decidir si levantaba o no la suspensión de cotización que le impuso el pasado 14 de abril.