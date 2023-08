Estos son los trámites/gestiones más comunes/importantes del SEPE

Lo que ahora conocemos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) fue creado en 1978 y, junto con los Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades Autónomas, forman el Sistema Nacional de Empleo (SNE). Esta es la estructura estatal en la que se promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, ajustadas a las realidades únicas de cada territorio.

Según indican en su web oficial, la misión del SEPE es "contribuir al desarrollo de la política de empleo, gestionar el sistema de protección por desempleo y garantizar la información sobre el mercado de trabajo" con el fin de conseguir que la ciudadanía se inserte y permanezca en el mercado laboral, además de para mejorar "el capital humano de las empresas".

Trámites y gestiones que puede realizar el SEPE

Desde la Sede Electrónica del SEPE se pueden realizar desde consultas relativas al estado de la prestación por desempleo hasta relativas a los recibos de nóminas y denegaciones. Además, también puedes consultar los datos del certificado de empresa que haya enviado la empresa en la que haya terminado tu actividad laboral.

Uno de los tipos de trámites más comunes e importantes del SEPE son los relacionados con la protección por desempleo:

Solicitud y reconocimiento de la prestación contributiva . No válido para ERTE COVID

Solicitud de la prestación o subsidio por desempleo. No válido para ERTE COVID

Formulario para pre-solicitud individual de prestaciones por desempleo. No válido para ERTE COVID ni para Subsidio Extraordinario de Empleadas de Hogar.

Obtención de un certificado sobre su prestación

Petición de cita previa para ser atendido por el SEPE

Consulta de los datos y recibo de su prestación

Hacer una simulación del cálculo de su prestación

Realizar la prórroga semestral de su subsidio

Realizar la declaración anual de rentas (para subsidios mayores 52 años)

Modificación de sus datos bancarios

Dar de baja su prestación

Realizar el desistimiento de su solicitud

Realizar la verificación de los documentos electrónicos

El trámite más importantes del SEPE

La prestación contributiva por desempleo, también conocida como paro, "protege la situación de desempleo de quienes pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su empleo de forma temporal o definitiva o vean reducida temporalmente su jornada ordinaria de trabajo entre un mínimo de un 10% y un 70%".

Además de los siguientes requisitos, para poder acceder a esta ayuda es necesaria la cotización previa por desempleo de la persona trabajadora a la Seguridad Social:

Estar afiliada o afiliado y en situación de alta o asimilada al alta en la Seguridad Social en un régimen que contemple la contingencia por desempleo.

Encontrarse en situación legal de desempleo, estar disponible para buscar activamente empleo y para aceptar una colocación adecuada.

Estar inscrito o inscrita y mantener la inscripción como demandante de empleo durante todo el periodo en que se percibe la prestación.

Haber trabajado y cotizado a desempleo al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación de cotizar.

No haber cumplido la edad ordinaria para jubilarse.

No realizar una actividad por cuenta propia o trabajo por cuenta ajena a tiempo completo, salvo que sea posible la compatibilidad si lo establece un programa de fomento de empleo.

No cobrar una pensión de la Seguridad Social incompatible con el trabajo.

Cómo acceder a los trámites del SEPE

El uso de la Cl@ve permanente, Certificado Digital o DNI electrónico es obligatorio para acceder a la mayoría de servicios que podemos encontrar en la Sede Electrónica. Además, si el trámite requiere de una firma, será necesario utilizar la aplicación AutoFirma.

Si ya posees certificado electrónico pero tienes dudas puedes consultar la relación de sistemas de autenticación y firma electrónica admitidos por el Servicio Público de Empleo Estatal. Si, por el contrario, no tienes aún un certificado electrónico o has comprobado que el que tienes no es admitido por la Sede Electrónica del SEPE, consulta la ayuda sobre firma y certificados electrónicos para gestionar uno.