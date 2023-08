¿Puedo viajar al extranjero y seguir cobrando el paro?: Esta es la respuesta del SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha resuelto la duda de si se puede o no viajar al extranjero mientras se está en paro. Cualquiera se puede ver en esta situación, ya sea por tener un viaje programado o por cualquier otra razón. El SEPE ha aclarado que sí se puede hacer, pero hay que cumplir una serie de requisitos o el organismo de empleo podrá imponernos una sanción.

Requisitos del SEPE para viajar al extranjero y seguir cobrando el paro

Según recoge el SEPE en su página web: “Si estás cobrando prestación contributiva, subsidio por desempleo o la Renta Activa de Inserción (RAI) y te trasladas al extranjero, el cobro de la prestación variará según cuál sea el motivo y la duración de traslado". Por tanto, los requisitos dependen del límite de tiempo y motivo del viaje. De esta forma, son varias las situaciones en las que alguien desempleado puede viajar al extranjero y seguir cobrando el paro.

Viajar por motivos laborales durante menos o más de un año

Si el viaje dura menos de un año, el paro debe suspenderse avisando a la Administración. Si supera los 12 meses, la persona perderá todos los meses de duración de paro que le quedaran, es decir, se extinguiría.

En el caso de la RAI, y si el traslado es para buscar empleo, realizar estudios profesional o acciones de cooperación internacional, es importante comunicarlo al SEPE antes de dejar el país. Si la estancia es menor de seis meses, la ayuda se suspende, pero si es superior, la ayuda se extinguirá.

Viajar por otros motivos no más de 15 días

Si el viaje al extranjero no dura más de dos semanas durante cada año natural, ya sean continuadas o no, la prestación no se pierde, siempre que se pueda cumplir con las obligaciones establecidas en ley. Sigue siendo fundamental que la salida sea comunicada al SEPE de antemano, y a la vuelta la persona debe presentarse en la oficina de empleo "el primer día hábil siguiente a su regreso".

Viajes a la Unión Europea o Suiza

Para esto, lo único que debe hacer la persona para seguir cobrando la ayuda al viajar a estos sitios es estar inscrita como demandante de empleo durante al menos cuatro semanas en España. La duración de la prestación fuera del país será de tres meses más, prorrogables por otros tres.