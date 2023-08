Esto es por lo que autónomos y empleadas del hogar no tienen derecho a este subsidio del SEPE

Guía de cómo pedir cita previa en el SEPE desde la web y por vía telefónica

Muchos autónomos y empleadas del hogar se preguntan por qué no tienen derecho a percibir el subsidio por desempleo del SEPE para mayores de 52 años. Al no tratarse de una ayuda universal, lo que ocurre es que no cumplen alguno de los requisitos necesarios.

Ayuda del SEPE para mayores de 52 años

La ayuda del SEPE para parados mayores de 52 años está dirigida a aquellos que hayan agotado la prestación contributiva por desempleo y que no dispongan de otra fuente de ingresos o renta que supere el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, 810 euros al mes. El subsidio tiene una cuantía de 480 euros al mes y puede cobrarse hasta que el beneficiario siga con su actividad laboral o hasta que llegue a la edad de jubilación.

Requisito esencial de la ayuda del SEPE

El requisito esencial para cobrar la ayuda para mayores de 52 años, y el principal motivo por el que autónomos y empleadas del hogar no pueden, es que se ha de haber cotizado un mínimo de 15 años para la pensión de jubilación y dos de ellos deben estar comprendidos en los 15 años anteriores a la solicitud. Además, también es obligatorio haber cotizado al menos 6 años para tener derecho al subsidio.

Por qué autónomos y empleadas del hogar no pueden cobrar la ayuda del SEPE

Las empleadas del hogar solo pueden cobrar paro desde 2022, por lo que los requisitos mencionados anteriores les impediría ser beneficiarias de la ayuda del SEPE. Por otro lado, los autónomos pueden cotizar por cese de actividad desde 2019, así que también es posible que se encuentren en una situación parecida si nunca hubieran trabajado por cuenta ajena.