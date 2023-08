Estos son los dos bancos que te van a cobrar 20 euros de comisión este agosto

Las comisiones bancarias son algo muy habitual al hablar de entidades financieras, ya que es el dinero que los bancos cobran a sus clientes por el mantenimiento de su cuenta. Sin embargo, suelen conllevar una connotación negativa, al no existir ninguna ley que establezca un límite en su cuantía, excepto en el caso de los préstamos o las hipotecas. Este agosto, estos dos bancos cobrarán a sus clientes hasta 20 euros de comisión, como ha indicado el comparador HelpMyCash.

Banco Santander

Con excepción de los titulares de la Cuenta Online de Santander, para los que la cuenta digital es completamente gratis, el resto de los clientes tendrá que abonar hasta 20 euros en comisiones si no cumplen las condiciones de la entidad, al igual que todos los meses. Así, son 120 euros al año en comisiones. Además, si el usuario domicilia tres recibos al trimestre o usa la tarjeta seis veces al trimestre no le cobrarán nada.

ING

Si tienes una Cuenta Nómina abierta y este mes no recibes un salario, una pensión o una prestación por desempleo, deberás pagar 3 euros en ING. La alternativa es contratar la Cuenta NoCuenta, que no incluye comisiones ni condiciones. Además, este banco te permite esquivar las comisiones con una domiciliación de una nómina o pensión de al menos 700 euros. De esta manera, no tienes que pagar por el mantenimiento de la cuenta. Si tienes un saldo menor a 30.000 euros tampoco tendrás que pagar.

Los bancos que no cobran comisiones por tener una cuenta

HelpMyCash ha elaborado una lista de 9 bancos que no cobran comisiones en estos momentos: