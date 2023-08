Cómo se cambia la hipoteca de banco: subrogar tiene estas ventajas

Mucha gente se pregunta qué hacer con la hipoteca en un momento de subida de tipos y euríbor por encima del 4%, máximos de 15 años. Lo más habitual es amortizar parte del crédito si se dispone de ahorros con el objetivo de recortar plazos o mensualidad. Los expertos indican que es más interesante recortar años de pago si se puede aguantar bien con la letra actual, ya que se pagan menos intereses al banco a la larga.

Según los datos del Banco de España, recopilados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), entre enero y abril se renegociaron más de 1.300 millones, el triple que el año pasado. Por su parte, el importe de las amortizaciones alcanza los 8.326 millones de euros en los primeros cinco meses del año. Banco Santander reconoce que se han multiplicado "por cinco" el volumen de amortizaciones en los útimos meses y BBVA que representan un 50% más que en 2022.

Para aquellos que no tengan tantos ahorros disponibles como para pensar en una amortización existe la posibilidad de cambiar de banco con el objetivo de lograr mejores condiciones, lo que se conoce como subrogación, o quedarse en la misma entidad pero bajo otras condiciones, ya sea pasar de una hipoteca variable a mixta o fija...

La tercera opción es la contratación de una nueva hipoteca y la cancelación de la anterior, aunque esta es la más cara porque conlleva costes de cancelación del préstamo hipotecario y la apertura de un nuevo crédito, tasación del inmueble…

Los pasos del cambio de banco

El Banco de España explica el funcionamiento de la subrogación acreedora:

La nueva entidad hace una oferta vinculante detallando las condiciones que ofrece.

A continuación se pone en contacto con la antigua entidad para informarles y solicitar que le certifiquen el saldo pendiente del préstamo.

La entidad antigua tiene un plazo de siete días naturales para entregar este certificado y quince días naturales para ofrecer al cliente una modificación de las condiciones del préstamo, en los términos que estime convenientes, plazo durante el cual no podrá formalizarse la subrogación.

Transcurrido el plazo de quince días sin que el deudor haya formalizado con la entidad antigua la novación modificativa del préstamo, podrá otorgarse la escritura de subrogación.

Mediante esta escritura la nueva entidad (subrogada) asume la propiedad de la hipoteca y transfiere a la entidad antigua (acreedora) el importe correspondiente al capital pendiente e intereses y comisiones devengados y no pagados.

¿Qué gastos conlleva?

El cambio de hipoteca variable a tipo fijo es gratuito desde comienzos de año gracias al Código de Buenas Prácticas Bancarias acordado con las entidades financieras y las patronales del sector para proteger a los deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad.

En el caso de que no sea un cambio de este estilo, la comisión por novación suele ser entre el 0% y el 1% del porcentaje del crédito hipotecario pendiente de pagar, mientras que en la subrogación por política comercial el nuevo banco puede decidir no cobrar esta comisión con el objetivo de captar al cliente.

Los gastos de tasación de la vivienda oscilan entre 200 y 400 euros, aunque puede que el banco decida incluso no tasar la vivienda si considera que no ha aumentado de valor o si la última tasación es reciente. En la novación podría no ser necesaria, mientras que es más habitual en la subrogación.