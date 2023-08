Cuatro consejos para ahorrar este verano al salir de viaje

El verano de 2023 es uno de los más esperados de los últimos años. Las primeras vacaciones plenamente libres de restricciones tras la pandemia de coronavirus han generado muchas expectativas que se están viendo reflejadas en las cifras: la llegada de turistas extranjeros estos meses ha rozado los niveles prepandemia y el gasto se ha disparado un 14,3% por encima de 2019.

Los españoles no se han quedado atrás y también se han sumado a la fiebre por viajar y disfrutar de la libertad recobrada. Eso sí, a un mayor coste: uno de cada cuatro (el 26%) españoles incrementará su presupuesto para desplazamientos este verano respecto al año pasado, según un estudio de Trainline, una app de venta de billetes de autobús y tren en Europa.

4 consejos para ahorrar este verano

La espiral inflacionista ha provocado un notable encarecimiento de los gastos vacacionales. Billetes, elojamientos, gasolina, ocio nocturno... Todo resulta significativamente más caro que en 2019, antes de la pandemia y la guerra de Ucrania

De acuerdo con el estudio llevado a cabo por Trainline, el 77% de los españoles afirma que la inflación les ha afectado a la hora de planificar estas vacaciones. En este contexto, aprender a ahorrar en los desplazamientos este verano resulta de vital importancia. Aquí van cuatro consejos para ello:

1. Busca y compara precios y ofertas

No es lo mismo dejar la planificación de tus vacaciones en manos de una agencia de viajes que organizarlas tú mismo. Planificar unas vacaciones económicas no es tarea fácil. Debemos buscar en diferentes webs para encontrar el mejor precio, comparar diferentes opciones, dar con las fechas más económicas, etc.

"Mira las ofertas de varios operadores de tren para comparar los precios de diferentes compañías y encontrar así la mejor opción para el viajero en España o en Europa", señalan desde Trainline.

2. Sé flexible en cuanto a los días y meses en los que sale más barato viajar

Desde Trainline esta tarea la facilitan gracias a su calendario de precios mensual en el que el viajero puede encontrar el día más económico para viajar.

3. Reserva con antelación

Si sabes con antelación cuando vas a tener vacaciones, reserva destino cuanto antes. Las agencias, hoteles y webs de viajes tienen ofertas muy interesantes para quienes compran sus paquetes vacacionales hasta medio año antes. También es posible encontrar 'chollos' de última hora. Esperar a la última semana puede ayudarnos a ahorrar, eso sí es probable que no puedas viajar al destino que deseabas. Has de ser flexible.

4. No desaproveches las ventajas gubernamentales

Por ejemplo, desde el Gobierno de España, este año han puesto en marcha una medida llamada Verano joven. Se trata de un programa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para facilitar el viaje, tanto en nuestro país como por Europa, de los jóvenes de entre 18 y 30 años, para viajar desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 2023 a unos precios extraordinarios. Este descuento está disponible también desde la app de Trainline.