Presta atención a lo que te cobran en los bares: no estás obligado

Todos, en algún momento, nos hemos encontrado con un cobro inesperado al pagar la cuenta en un restaurante o establecimiento. Suplementos, agua del grifo, productos que no hemos pedido... La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aclara cuáles son los artículos por los que los restaurantes pueden cobrar al cliente y cuáles no. Además, también dan una serie de consejos para prevenir problemas cuando nos encontremos con estas situaciones.

La OCU advierte sobre los precios del mercado libre

Según indica la OCU, "en una sociedad de libre mercado, los precios son libres". Es decir, si quisieran nos podrían cobrar 50 euros por un refresco y sería igual de legal que si cobrase dos euros. Sin embargo, el requisito esencial es que el precio debe estar debidamente reflejado en la lista de precios del lugar. La lista de precios también tiene que tener unas características concretas:

Debe ser completa , dar la información de una sola lectura y sin necesidad de formación adicional

Tiene que estar a la vista del cliente

Tiene que mostrar los precios finales, con impuesto incluido

Artículos que no pueden cobrar sin aviso previo

A la hora de pagar en un bar o restaurante es posible que nos encontremos con alguna sorpresa, es decir, que nos cobren algo sin avisar.

IVA

Según la OCU, "los precios que se comuniquen en la carta o lista de precios ya deben llevar sumado el IVA". La ley indica que la advertencia de "IVA no incluido" no está permitida, aunque aparezca en el menú.

Los cubiertos

"Plus" por la reserva

Pueden cobrar por adelantado una cantidad en concepto de reserva, si luego es descontada del importe total. Sin embargo, no te pueden cobrar más dinero simplemente por hacer la reserva.

Suplemento de mesa o terraza

Sí es legal que cobren este tipo de suplemento, pero debe ser indicado y detallado con la cuantía exacta del coste del servicio en terraza. Lo más normal es que nos encontremos esto en forma de porcentaje, pero con eso no sería suficiente.

Agua del grifo

Gracias a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, estos establecimientos siempre deben ofrecen a los clientes agua del grifo, sin envasar y totalmente gratuita.

Artículos que cobran sin que te enteres

La mayoría de estos productos es legal cobrarlos, pero con la condición de que venga indicado claramente en la carta o en la lista de precios. De lo contrario, no sería legal. Por ejemplo, en el caso del famoso aperitivo que no hemos pedido. Esto es posible cobrárselo al cliente, siempre que esté indicado en la carta. Si no, se debe preguntar si es gratis y recordar siempre que si te lo comes tienen derecho a cobrarte. Otros artículos que siguen esta lógica son el pan, el hielo o la leche del café.

Otras prácticas a tener en cuenta

Es frecuente que en los restaurantes nos ofrezcan productos que están fuera de la carta, y no siempre se mencionan los precios de estos platos al proponerlos. Si no te indican su precio y la cantidad que te quieren cobrar la consideras como abusiva, puedes negarte y proponer pagar el importe de un producto similar en la carta. Lo mismo ocurre con los precios según mercado, que deben venir con un precio de referencia para que el cliente sepa cual es la referencia del mercado para ese producto.

Algunos consejos de la OCU para estas situaciones

