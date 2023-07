El presidente de Caixa Ontinyent: "Pagar los depósitos no debe ser algo impuesto por el Gobierno"

José Pla, presidente de Caixa Ontiyent. / Activos

Tras la crisis financiera, solo quedaron en España dos cajas de ahorros. Una de ellas, la más grande, es Caixa Ontinyent. La otra es la balear Pollença. José Pla, presidente de la entidad valenciana, que desde hace tres años también es catedrático de Organización de Empresas, acaba de presentar un plan estratégico hasta 2025 que contempla la expansión fuera de su área natural de implantación en la Vall d’Albaida y L’Alcoià. Una decisión que responde a querer "crecer en la medida que lo permitan los recursos".

"Vamos a crecer en aquellas plazas que veamos que son rentables, que son las que están en pueblos grandes, con actividad industrial e inmobiliaria", puntualiza Pla, quien asegura que todavía no han decidido las poblaciones concretas donde abrir entre tres y seis nuevas oficinas, aunque sí tiene muy claro que empezarán por localidades con una población de más de 60.000 habitantes. El presidente de Caixa Ontinyent indica, en este sentido, que no existe ninguna limitación territorial para expandirse en la Comunidad Valenciana. "Somos una entidad conocida y reconocida en las comarcas centrales y ahora pretendemos serlo a nivel de toda la región", añade.

Una expansión que no tiene una relación directa con la exclusión financiera. Desde la entidad se reconoce que, en general, sí se ha producido una reducción de oficinas y de cajeros, "pero hay que tener en cuenta otro tipo de servicios que pueden cubrir las zonas rurales, como la colaboración con las oficinas de Correos, los ofibuses… son alternativas a la apertura de oficinas". En opinión de Pla, la caja valenciana tiene que velar por su balance y hay plazas en las que no se puede rentabilizar la oficina. "Lo que no vamos a hacer es cerrar allí donde estamos, aunque la rentabilidad sea más baja. Racionalizaremos horarios o personal, pero no cerraremos", asegura.

Imagen más moderna

Además de impulsar el plan estratégico 2023-2025, y como catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Valencia, Pla considera que su experiencia puede ayudar a modernizar la imagen de Caixa Ontinyent, darle un aire más digital, más moderno y más preocupado por la sostenibilidad. "No soy un presidente ejecutivo y, siendo economista, creo que la entidad debe esperar más de mí que de anteriores presidentes cuya profesión no estaba vinculada a la gestión de las empresas", sostiene.

Respecto a la guerra de los depósitos, asegura que ya hay bancos que han empezado a remunerar a las grandes empresas y augura que antes de que acabe el año puede llegar al cliente minorista. "Algunos pueden decidir retribuir antes y otros, después; mientras no haga falta, no tienes por qué retribuir. Venimos de una época con los intereses en negativo y ahí hemos sufrido todos", subraya.

En esta línea insiste que ahora los tipos están subiendo, pero el sistema tiene aún mucha liquidez, no es necesario remunerar (para captar depósitos) y se ofrecen alternativas como la deuda pública. "Al final es una cuestión de competencia, de ver qué hacen tus competidores y ver qué puedes hacer tú. Lo que no debe ser es una cuestión impuesta por el Gobierno", afirma.

Uno de los factores que permitió la supervivencia de Caixa Ontinyent durante la crisis que dejó en solo dos el parque de cajas de ahorros de España fue una menor exposición al sector inmobiliario y una mayor a la industria. Actualmente está haciendo algunas operaciones en las que la entidad entra como socio para promover aunque sin asumir "demasiado riesgo" porque el modelo es "de ahorradores y de pymes, y entre estas últimas, las industriales".

No obstante, Pla subraya que no hay que demonizar, "porque la construcción es un motor económico, lo que hay que hacer es invertir con prudencia". Y con esta filosofía, Caixa Ontinyent financia promoción de viviendas, que no tiene tanto riesgo, y excluye terrenos y urbanizaciones, "que te ahogan".

El presidente de Caixa Ontinyent prevé que después del verano los tipos de interés subirán todavía 25 puntos y eso acabará de ralentizar la economía. "Ahí se parará. Creo que a final de año la inflación puede estar más controlada". Una inflación del 1,9% en el mes de junio ya está por debajo del objetivo máximo del Banco Central Europeo en cuanto al control de precios y marca la tendencia en ese sentido.

Noticias relacionadas

En dicho contexto, el efecto del euríbor en las peticiones de crédito hipotecario se ha notado en que se ha anticipado la devolución de muchos préstamos. Evidentemente, "hay una cierta ralentización en el nuevo crédito". "Es normal y ese es el objetivo de la política monetaria. Pero al contrario a lo que todos vaticinábamos, la tasa de morosidad es muy baja, la más de la historia. Había mucho ahorro acumulado", destaca.

Caixa Ontinyent tiene una asamblea designada en su mayoría por dirigentes políticos. Por tanto, el cambio tras las elecciones del 23J podría afectar a la caja. "En la última reforma de la ley, la representación política ya no tenía mayoría. Creo que PP y PSOE -argumenta- se dieron cuenta de que no era de recibo intervenir en la vida de las entidades financieras y la nueva ley no permite tanto peso político". Además, espera que la faena que está haciendo se note y que la asamblea lo reconozca. El proceso electoral empieza en septiembre.