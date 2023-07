El último aviso del SEPE deja a los que cobran el paro preocupados: no tendrán vacaciones

La ayuda del SEPE de 600 euros está dirigidas a artistas y trabajadores del sector

En estos tiempos de piscina y playa, las personas que se encuentran en situación de desempleo y que son beneficiarios del paro suelen hacerse esta cuestión: ¿Tenemos derecho a vacaciones? El Servicio Público de Empleo (SEPE) ha respondido a esta pregunta y a los que cobran la pensión contributiva no les ha alegrado la respuesta.

Vacaciones mientras se cobra el paro

El SEPE da respuesta a las dudas de los pensionistas en su página web, asegurando que "durante el periodo en el que está percibiendo prestaciones por desempleo no es un trabajador en activo, y por tanto, no tiene derecho a disfrutar de vacaciones". Además, la persona debe seguir cumpliendo con sus obligaciones como pensionista del paro, que son la de buscar empleo de forma activa, "participar en acciones que incrementen sus posibilidades de trabajar" y presentarse ante la entidad cuando sea requerido para ello.

Salir al extranjero mientras se cobra el paro

Quien cobre el paro tiene derecho de salir al extranjero por un tiempo "no superior a quince días naturales por una sola vez cada año". Sin embargo, estando fuera del país el beneficiario tiene que seguir cumpliendo sus obligaciones, lo cual significa que si durante ese tiempo recibe una notificación del SEPE deberá acudir.

Esta podría ser sobre una entrevista laboral o para una formación para entrar en el mercado laboral, por lo que es obligación de la persona atender. De lo contrario, podría significar la anulación de la prestación por desempleo.

¿Y si me quedan días de vacaciones, puedo solicitar el paro?

En el caso contrario, de alguien que desee solicitar la prestación y que aun le queden días de vacaciones por disfrutar, el SEPE dice que no podría, debido a no estar todavía en "situación legal de desempleo". Este es un "requisito indispensable para tener derecho a la prestación por desempleo". La entidad clarifica que la situación de paro se produce "tras el período de vacaciones que no has disfrutado y que la empresa te ha pagado en liquidación o finiquito", por lo que todavía se cotiza a la Seguridad Social.

Al pasar el periodo de vacaciones, el usuario tendrá un plazo de 15 días hábiles para pedir el paro. Esto se puede realizar a través de la Sede Electrónica o de forma presencial en la oficina de prestaciones del SEPE.