Una campaña sin un debate económico serio

Pedro Solbes (izquierda) y Manuel Pizarro, en el debate electoral sobre temas económicos celebrado el 21 de febrero de 2008 / David Castro

El mejor debate electoral que recuerdo haber visto en España se produjo el 21 de febrero de 2008 entre el vicepresidente económico del Gobierno del PSOE, Pedro Solbes, y el número dos de las listas por Madrid del PP, Manuel Pizarro. Solbes era el funcionario tecnócrata por excelencia. Fue ministro de Agricultura y luego de Economía en los gobiernos de Felipe González y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE antes de ser nombrado mano derecha de José Luis Rodríguez Zapatero. Pizarro había sido presidente de Ibercaja y de Endesa, compañía desde la cual se enfrentó, Constitución en mano, a la opa lanzada por Gas Natural. Fue el fichaje estrella de Mariano Rajoy para aquellas elecciones.

Eran tiempos de incertidumbre. Habían aparecido los primeros nubarrones en el sistema financiero mundial y desde EEUU llegaban los primeros síntomas de agotamiento del sistema hipotecario. Desde Europa, más en España, se negaba la mayor. El país había crecido el 3,6% en 2007 y la tasa de paro era la más baja de la democracia: 8,8%. La bolsa estaba en máximos históricos. Con los números en la mano, el primer Gobierno de Zapatero había tenido un rotundo éxito económico. La euforia sobrevolaba buena parte de España. Nadie dudaba de que revalidaría su victoria del 14 de marzo de 2004.

De aquel debate recuerdo el alto nivel, informativo y educativo, de Solbes y Pizarro. Con estilos distintos: Solbes, templado, irónico, profesoral; Pizarro, enérgico, gesticulante, vehemente. Fueron dos maneras de entender la economía y el futuro. Solbes vendió seguridad y optimismo; Pizarro ejerció de opositor cenizo, argumentando los pies de barro sobre los que se sustentaba la economía española. Solbes ganó el debate; Zapatero ganó las elecciones el 9 de marzo con 169 diputados. Seis meses más tarde, la economía española iniciaba su caída al abismo. El tiempo demostró que los argumentos de Pizarro habían sido los correctos. Zapatero tardó incluso más tiempo en constatar que el sistema financiero -concretamente, la mayoría de las cajas de ahorro- estaba zombi.

No habrá debate económico este año. Habría sido agradable y muy democrático poder asistir a un duelo intelectual, serio y educado entre la vicepresidenta económica actual, Nadia Calviño, y alguien que representase la opinión económica del PP. El opositor a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha indicado que ya sabe quién será su ministro de Economía, que solo desvelará, si puede formar Gobierno. En activos apostamos por el deseado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. "Yo no estoy en eso" ha afirmado de Cos. Quién sabe.

No hubo un serio debate económico en el cara a cara entre Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Fue un cúmulo de lanzamiento de indicativos y cifras sin ton ni son por uno y otro. Sánchez fue incapaz de poder tranquilizarse y mostrar la evolución de la economía bajo su mandato. Cayó en la trampa que le tendió el candidato popular, que lo sacó de quicio de forma constante. Pero ¿alguien llegó a enterarse de cómo está la economía española realmente? ¿Algún oyente del cara a cara se enteró de cuáles son realmente las ofertas económicas del PSOE y del PP? No. Apenas se habló de programas.

Entre las propuestas extremas de Vox y Sumar, hay los matices y similitudes de los programas de PSOE y PP

La economía no es un cuento de blancos y negros. Está llena de matices grises. No negamos la mayor: España, como el resto de los países de nuestro entorno, ha sufrido dos acontecimientos inesperados en los últimos cuatro años, la pandemia y la guerra en Ucrania. Nadie puede negar la dificultad de gestionar estas circunstancias. Había que apagar los fuegos como fuera. En términos macroeconómicos, ha habido una de cal y otra de arena. Es cierto: el esfuerzo para controlar la inflación ha sido mejor que en el resto de otros países europeos, se ha creado empleo -parte importante de él, público- y nos hemos visto muy influidos, para mal y para bien, por el efecto que representa el turismo en nuestra economía. A cambio: más deuda, más déficit y más presión fiscal que, como defendió en una portada activos, hipoteca peligrosamente el futuro de España. Si no se ejecutan formas estructurales, el peso de la demografía es una guadaña sobre la sostenibilidad económica del país.

Hemos comparado los programas económicos de los cuatro partidos políticos principales de ámbito nacional. La ideología marca todos ellos. Desde la oferta de convertir España en, casi casi, un país libre de impuestos que propone Vox hasta la oferta de convertir España en el paraíso de las subvenciones, de trabajar poco y con dinero gratis que crece en los árboles que propone Sumar. En medio, el abanico de recetas para todos los consumidores de PSOE y PP. En estas elecciones la economía no será decisiva, pero que se ejecute uno u otro programa marcará el futuro a medio plazo de la estabilidad financiera de España.