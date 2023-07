Carlos Rosado: "El mundo audiovisual ya se ha convertido en una industria más de Extremadura"

Carlos Rosado, presidente de Spain Film Commission

PREGUNTA (P.) En Extremadura tenemos la percepción de que el cine se ha convertido en una industria más tras los rodajes de La casa del dragón y Juego de tronos, entre otras grandes producciones. ¿Es correcta esa sensación?

RESPUESTA (R.) Claro que es correcta. Pero yo daría un paso más allá. Hasta hace poco se tenía una visión parcial y reduccionista de lo que significaba desde el punto de vista económico lo audiovisual. Se pensaba que se circunscribía exclusivamente a los procesos creativos y a la afluencia del público a los cines. Desde Spain Film Commision hemos introducido un concepto nuevo: la industria de los rodajes. Todo lo audiovisual necesita previamente ser rodado. El rodaje es un segmento de todo el proceso de producción con entidad propia, porque genera una economía específica, que no solo afecta a lo audiovisual. Un rodaje supone la contratación de profesionales altamente cualificados. Comporta la compra de bienes y servicios, alquiler de vehículos y combustible. También desplaza equipos y afecta a sectores como el hostelero, pues los profesionales tienen que alojarse, comer y disfrutar de sus ratos de ocio allí donde se rueda. La industria del rodaje mueve la economía y genera empleo muy cualificado. Los profesionales del sector están prácticamente todo el año trabajando.

P. Usted estipula que un rodaje tiene un impacto del 40% de su presupuesto en la zona. ¿Tienen estudios sobre el impacto de estos en Extremadura?

R. Nosotros medimos el impacto económico basándonos en la evaluación media de los rodajes que atendemos de forma convencional, pero no tenemos el dato concreto. Tanto es así que vamos a encargar un estudio a una importante consultora para que evalúe de forma periódica el impacto económico de los rodajes en España. Es un dato que sí es público en alguna comunidad autónoma, como es el caso de la andaluza, pero no tenemos la cifra de todo el país.

P. También la industria de los rodajes tiene un impacto turístico posterior y se convierte, como en el caso de Cáceres y Malpartida de Cáceres, en un atractivo turístico durante todo el año…

R. La capacidad expansiva de los rodajes no solo afecta al momento en sí de los mismos, sino que tiene efectos muy importantes una vez que las localizaciones se incorporan a la obra audiovisual y esta se estrena o se difunde en las plataformas. Esto significa que entramos en un terreno intangible pero real, no medible económicamente, que hemos denominado turismo de pantalla y que se basa en una ecuación que parte de la evidencia de que el espectador que visiona una serie que le gusta siente el deseo de conocer físicamente los lugares de la ficción.

P. ¿Qué es el turismo de pantalla?

R. El turismo de pantalla es un vector del trabajo de Spain Film Commision que mueve al año en el mundo cerca de 80 millones de espectadores. Es un turismo en auge y muy particular. Primero, porque es un público joven y rejuvenece los destinos turísticos. Segundo, es un turista muy activo que no solo quiere ver, por ejemplo, el casco histórico de Cáceres, donde se rodó La casa del dragón, sino que quiere conocer el entorno, desplazarse a Zafra o a Trujillo. Además, interactúa con la localización y usa las redes sociales, con lo que se convierte en prescriptor de estos lugares. El turismo de motivación es un sector económico en alza que cada vez atrae a más viajeros, a medida que se difunden los escenarios. Por eso hemos creado un producto llamado Spain Screen Grand Tour. Gracias a él, cualquier persona puede localizar en el mapa de España todos los enclaves donde se ha desarrollado una serie o una película conocida. A estos efectos llevamos un lustro acudiendo con un estand propio a la Feria Internacional del Turismo (Fitur).

P. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central, Spain Film Commission recibió una subvención directa de cinco millones de euros para atraer rodajes internacionales e inversión directa extranjera a España. ¿Cómo se han implementado a día de hoy esas ayudas?

R. Spain Film Commission fue una de las organizaciones que pidió con insistencia y colaboró con el Gobierno en la creación en España de un hub audiovisual, la gran estrategia integradora del sector público y privado. Ejecutamos una serie de líneas específicas, que se materializan en cinco grandes programas. El primero de ellos se llama Shooting in Spain, para incrementar las acciones promocionales nacionales e internacionales, al objeto de atraer rodajes a España. Gracias a este hemos cerrado acuerdos con la industria norteamericana en Los Ángeles. También hemos hecho lo mismo con la industria audiovisual de la India, una potencia audiovisual, que se ha traducido ya en el rodaje de grandes producciones de Bollywood en España. Latinoamérica es el tercero de los mercados que hemos abierto, desarrollando acuerdos que incluyen Brasil. En breve se añadirá Portugal. Siendo el castellano el idioma vehicular de 500 millones de espectadores, creemos que la industria audiovisual debe atender esta realidad frente al dominio anglosajón. Nos convertimos así también en defensores del español en el mundo.

P. ¿Cuales son los otros programas?

R. El segundo de los programas es Spain Film Friendly Land. Nosotros somos una red territorial -nuestro socio en Extremadura es la Extremadura Film Commission-. Consideramos que la oferta de rodajes será más competitiva cuanto más diversa sea. España es un país muy variado por sus condiciones físicas, paisajísticas, monumentales y climáticas. Eso tiene que difundirse en una red, en la que ya contamos con 43 socios, en su totalidad instituciones públicas, que cubren todo el país. Así resulta cómodo, eficiente y barato rodar en España. A todo ello se une una estructura de incentivos fiscales muy competitiva. Otro de los programas es el Talent Network España. Spain Film Commission se alía con LinkedIn para crear la red de profesionales del sector audiovisual en la nube para que los profesionales puedan interactuar y facilitar así su acceso al empleo. No existen precedentes. Tenemos preparado un informe exhaustivo sobre la transformación digital del sector en lo referido a rodajes virtuales. Cada vez se utilizan más cromas para simular localizaciones. El objetivo es estar siempre en vanguardia y que no nos sorprenda ninguna tecnología que limite nuestra oferta. Finalmente, el quinto de los programas se materializa en la colaboración con otras instituciones del Estado en los rodajes sostenibles. Nos preocupa mucho el impacto medioambiental de los rodajes y la huella de carbono. Estamos analizando todos los proyectos que existen sobre la materia para que rodar en España no tenga un impacto negativo sobre el medio ambiente. La sostenibilidad tiene que ser también un valor para la industria audiovisual.