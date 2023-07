Juan Luis Aguirrezabal: "Hay falta de talento verde. Es un drama"

Juan Luis Aguirrezabal, director de marca global de Iberdrola. / Jordi Otix

Instaladores de energía fotovoltaica, especialistas en biodiversidad, desarrolladores de hidrógeno verde, operarios de plantas de reciclaje, ingenieros de energía eólica offshore y así hasta un centenar de empleos. La demanda de trabajo especializado por parte de las empresas inmersas en plena transición verde no encuentra la suficiente oferta a nivel global.

"Hay una inversión en energía verde que no se puede ejecutar por falta de talento. Es un drama", explica Juan Luis Aguirrezábal, responsable de empleabilidad de Iberdrola, empresa que acaba de poner en marcha la plataforma Global Green Employment, con el objetivo de poner en contacto oferta y demanda de empleo verde, orientando y formando. "Como líderes mundiales en renovables, teníamos esta responsabilidad. Es una parte componente social. Hace 25 años, cuando iniciamos nuestra apuesta por la energía verde, nos tildaban de lunáticos, de que estábamos en la ciencia ficción... y mira ahora", reivindica Aguirrezábal.

20.263 empleos necesarios

Según un informe de la Fundación Biodiversidad España, el país creará entre 253.000 y 348.000 empleos verdes al año hasta 2030, de los cuales algo más de 100.000 estarán relacionados con energías renovables. La Unión Europea calcula, además, que el 48% de los trabajadores en activo tendrán que readaptarse para afrontar estos cambios.

Juan Juan Luis Aguirrezabal, director de marca global de Iberdrola, durante la entrevista con Activos. / Jordi Otix

Actualmente, la plataforma de Iberdrola ya informa sobre la necesidad de 20.263 empleos verdes en España, provincia a provincia. Entre las empresas que han anunciado ya sus demandas se encuentran Applus+, Ingeteam, Schneider, Tecnalia y Eiffage. "Tenemos 23.000 proveedores a nivel mundial a los que queremos ayudar porque no encuentran personas para desarrollar sus proyectos. Solo en Iberdrola a nivel global estamos buscando a mil personal. No solo se trata de ingenieros de alto nivel cualificado, también estamos en contacto con asociaciones de instaladores de placas solares necesitados igualmente de formación", explica Aguirrezábal. Este especifica que no habrá ofertas de empleo de la competencia, aunque el área pública de la plataforma siempre servirá como orientación a todo el sector.

¿Es Global Green un portal de empleo? "No. Ya hay profesionales que hacen este trabajo. No queremos fagocitar su trabajo. Nosotros orientaremos y redirigiremos. Las empresas de captación de empleo, incluso consultoras de cazatalentos, serán colaboradores. Desarrollaremos contenidos que incluirá un área privada y que pueda acabar abriendo todo un mundo de e-learning", explica.

Ordenar la oferta

Uno de los objetivos del proyecto de Iberdrola es ordenar la oferta educativa y formativa en energías verdes a través de su programa universidades, ya existente. "La tendencia clara en ir hacia la especialización, no la titulitis. Hay una saturación de oferta formativa que, por inercia, muchas personas se forman en competencias que no tienen futuro. Vamos a ampliar la incidencia", señala el director de Iberdrola.

Hasta fin de año, Iberdrola se ha propuesto el desarrollo inicial de la plataforma en España, que incluye ampliación de contenidos y firma de alianzas. A partir de 2024 quiere ampliarla a otros 27 países, donde ya están trabajando en la parte legal, técnica y de búsqueda de responsables. Los mercados más importantes para el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán son Estados Unidos -la filial de Iberdrola es Avangrid-, el Reino Unido -Scottish Power-, Brasil -Neonergía- y México. "Al igual que en España y el resto de Europa, en EEUU también nos cuesta mucho encontrar ingenieros para acometer obras".