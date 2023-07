Hacienda y los regalos de boda: esto es lo que debes declarar si te casas

Miles de españoles estarán de boda el fin de semana del 23J, lo que puede suponer un conflicto si les toca mesa electoral. / FREEPIK

Casarse es un momento especial y único en la vida. Una preparación que lleva tiempo, detalles para los invitados, muchas compras, gestiones y nervios. Los novios suelen recibir regalos de boda en metálico, en especie, transferencias bancarias e incluso envíos a través de Bizum.

Pocas parejas de novios suelen caer en la repercusión fiscal que tienen estos regalos, pero es conveniente que se tengan en cuenta de cara a evitar sustos con Hacienda. Con la ley en la mano hay que declarar los regalos de boda a la Agencia Tributaria en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

"Habría que presentar una declaración por este impuesto con motivo de cada uno de los regalos. En cambio, no es necesario incluirlos en la declaración de la renta. No obstante, tendrás que tener en cuenta el valor por el que lo declaraste estas donaciones para futuras declaraciones de la renta", apuntan desde ING.

La entidad naranja explica que sólo se debería incluir en la declaración de la renta en el hipotético caso de que un regalo que recibas posteriormente lo vendas, como un cuadro por ejemplo. En ese caso, la pareja debería calcular la ganancia o pérdida patrimonial del objeto vendido.

Todos los incrementos de patrimonio deberían declararse a través de un acta notarial que refleje que este aumento ha sido gracias a una donación.

Propiedad de los regalos y multas

Noticias relacionadas

Es importante también indicar quién es el dueño de los regalos tanto a nivel fiscal, y sería el que debería pagar el impuesto de donaciones, como a nivel legal de cara a un hipotético divorcio. Si los regalos se reciben antes del matrimonio y sólo es para uno de los novios será de él, mientras que si es para los dos corresponderá pagar el impuestos a ambos. Tras el matrimonio dependerá del régimen acordado: bienes ganancias o separación de bienes.

¿Hacienda multa por no declarar los regalos de la boda? No es habitual que Hacienda multe por no declarar los regalos de boda, pero habría que declarlos en el impuestos de donaciones que tienen transferidas las comunidades autónomas. Las inspecciones, de haberlas, la haría la agencia autónomica correspondiente.