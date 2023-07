Estas pensiones de incapacidad se pueden cobrar a la vez

Un pensionista en la calle.

¿Se pueden cobrar dos pensiones de incapacidad a la vez? Muchos pensionistas y futuros jubilados se pueden estar planteando esta pregunta. Estos meses de verano son proclives para acceder a la jubilación, ya que muchos trabajadores aprovechan el final de curso y las vacaciones para empezar una nueva etapa y terminar con otra.

La respuesta a esa pregunta tiene matices y es que se puede cobrar dos pensiones de incapacidad, siempre y cuando, procedan de distintos regímenes de la Seguridad Social. Entre las diversas pensiones que ofrece la Seguridad Social, hay algunas que no se pueden disfrutar de manera simultánea, mientras que hay otras que sí.

"Como norma general, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suele obligar a elegir entre una y otra prestación a la que se tiene derecho. Y no se pueden cobrar dos pensiones de incapacidad a la vez a no ser que provengan de distintos regímenes", indican desde Campmany Abogados.

Pensiones compatibles

Hay pensiones que podrían cobrar a la vez, por ejemplo una originada en el régimen General y otra en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA). Es decir, si un trabajador ha sido autonómo unos años y otros ha sido asalariado podría cobrar ambas sin ningún problema.

Otras prestaciones compatibles son las de incapacidad con las de viuedad u onfandad. "Hay que tener en consideración que existe un límite de ingresos para los pensionistas que se establece anualmente. Y este no se puede superar. Si la prestación por incapacidad sumada a la de orfandad (o viudedad) supera ese tope, el excedente no se cobrará", remarcan desde Campmany Abogados.

Asimismo, también es compatible cobrar una pensión no contributiva junto a pensión de incapacidad permanente. En este caso, para cobrar una pensión no contributiva y una de incapacidad permanente los ingresos deberían ser muy bajos, ya que el límite impuesto no es excesivamente alto.

Pensiones incompatibles

Cuando un pensionista cobra por incapacidad permanente y cumple la edad legal de jubilación ordinaria sólo podrá cobrar una de estas prestaciones, aunque podrá optar a la que sea más beneficiosa para el jubilado. Tampoco se pueden cobrar dos pensiones de incapacidad salvo excepciones.

Incapacidad y desempleo también son incompatibles si son fruto de una misma cotización, un mismo empleo. Aunque sí serían compatibles si proceden de trabajos distintos.