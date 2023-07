One Man Support, la consultora que destina profesionales especializados para cada pyme

De izquierda a derecha, Ignacio Marinas, CEO en Iberia; Arnaud Sourisseau, fundador de la compañía, y Joan Guisado, Consultant y Business Partner de One Man Support. / ‘activos’

Cuando se dice la palabra consultora, es inevitable pensar en las llamadas big four, en grandes nombres como EY y KPMG que parecen inabarcables para una pequeña empresa que quiera solucionar un problema interno. Es en este nicho donde la francesa One Man Support quiere focalizar su actividad de asesoramiento. La firma acaba de aterrizar en España con un objetivo muy claro: replicar aquí las cifras conseguidas este año en Francia, es decir, facturar 52 millones de euros y tener un ritmo de 1.000 misiones anuales en cinco años.

One Man Support nació en 2014 de la mano de Arnaud Sourisseau y hoy trabaja con 300 clientes aproximadamente. A nivel global, en su cartera de clientes se encuentran Credit Agricole, Chanel, L’Oréal, LVMH, FNAC y Kering, entre otros. En España ya ofrecen sus servicios a seis compañías, como Danone, Edenred España y la de limpieza Onet Iberia.

Expertos y especializados

El modelo de negocio de One Man Support se sustenta gracias a una plantilla de 3.500 consultores independientes que no deja de crecer, todos ellos con un alto nivel de experiencia y especialización en cualquier área. Cuando llega un nuevo proyecto, la empresa identifica a los profesionales más acordes, negocia con ellos la tarifa y propone tres nombres al cliente para que escoja. Cada consultor se queda con el 80% de la tarifa que se cobra al cliente por proyecto y el 20% es para la firma. «Así, el consultor solo se tiene que dedicarse a hacer el trabajo y a facturarnos a nosotros», explica Ignacio Marinas, director de One Man Support en nuestro país.

Aunque la compañía trabaja por todo el mundo, ha escogido España y Portugal para abrir sus primeras oficinas internacionales. "Creemos que España tiene potencial", asegura Marinas, principalmente porque el 97% del tejido empresarial son pymes. "Es donde creemos que tenemos la mayor capacidad para mejorar en productividad", agrega. Cree que es difícil llegar a ellas por una falta de conciencia sobre la posibilidad de externalizar ciertos servicios. ¿En qué fallan? En temas de diligence, de finanzas y de reanudación de deuda, pero también en digitalización. Marinas subraya que las pymes, y también las empresas familiares, no se plantean nunca externalizar servicios porque en España la consultoría se ha asociado siempre a las big four.

El directivo apunta a la banca como sector potencial de la compañía, "pero está muy atada a McKinsey", y al gran consumo, de donde él mismo proviene, "por la cantidad de pymes relacionadas con la agricultura y alimentación que hay en España". Y si hay algo donde las pymes españolas deberían mejorar es en la exportación y en todo lo que ello implica, desde el modelo de distribución hasta el sistema de venta, además de centrarse en la transformación digital.

Huir del elitismo

El director de One Man Support en nuestro país evita la etiqueta consultora porque "la palabra en España genera asperezas". "Todavía hay que romper la alergia porque la gente no entiende bien la actividad de este sector", lamenta. De ahí que prefieran presentarse como una empresa «que soluciona los retos de sus clientes de forma muy pertinente y original».

Para Marinas, el sector de la consultoría es elitista por dos razones. Una es la falta de flexibilidad para destinar un profesional a una empresa durante una semana. Y la segunda es el coste: "No son precios asequibles a empresas que no son Telefónica ni el Santander», afirma. En cambio, la firma francesa se dirige a pymes. "Somos entre dos o tres veces más baratos", apunta.

Pese a su interés por diferenciarse de las grandes compañías del sector, reconoce que "tienen su modelo, llevan mucho tiempo trabajando y lo hacen muy bien" y que One Man Support no ha nacido como reacción a los problemas que arrastran, como los horarios laborales interminables. "Hemos roto el mercado como consecuencia de un desarrollo en el modelo de trabajo en el que las empresas apuestan más por proyectos y no quieren gente que se vuelva ineficiente en su puesto", explica. Al mismo tiempo, los consultores cada vez quieren más flexibilidad sin atarse a una empresa, crear su propia imagen en base a su especialización.