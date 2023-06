Vigo y cómo consolidar una ciudad en el mapa

4 Se lee en minutos



Representación virtual del proyecto Halo, con su anillo mirador, que se ha diseñado para Vigo.

Son media docena los políticos españoles que acaparan un reconocimiento generalizado a nivel nacional y local independientemente de su ideología. Quizá, por eso, como son eminentemente pragmáticos y huyen de dogmatismos, logran generar simpatías a izquierda y derecha. Otro factor les ayuda: una peculiar manera de ser populistas y populares (no confundir con el partido). Se abrazan y sonríen hasta a las farolas.

Abel Caballero (Puenteareas, Pontevedra, 1946) fue reelegido alcalde de la 14ª población con más habitantes de España (300.809) y la más poblada de Galicia. Rige la ciudad desde 2007. En el pasado, fue ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones en el primer gabinete de la tercera legislatura, de julio de 1986 a julio de 1988, bajo la presidencia de Felipe González. Su currículo destacaba. Era uno de los tecnócratas del felipismo: doctor en Economía por la Universidad de Santiago y Cambridge, máster por la Universidad de Essex y título de marino mercante. Tras abandonar el Gobierno, sobrevivió en el limbo político y académico, fracasó en su intento de desplazar a Manuel Fraga como presidente de la Xunta y en 2007 probó suerte en la candidatura socialista municipal para gobernar la ciudad gallega. Ganó el PP, pero logró ser alcalde gracias el apoyo del BNG.

La Zona Franca de Vigo organizó esta semana jornada y media de sesiones para celebrar su 75º aniversario. Caballero ejerció de anfitrión. Estuvo en la mayoría de los actos, se hizo fotografías con los premios Nobel de Economía allí asistentes, Paul Krugman y Abhijit Banerjee, quiso demostrar en sus parlamentos su buen acento inglés, y aceptó hacerse selfis con quien se lo pedía. Solo le faltaba la guitarra eléctrica.

¿Alcalde, y ahora, cuál es su proyecto para Vigo? Le pregunto tras las presentaciones de rigor. "Vigo, siempre Vigo". Pero ¿puede concretar? Se queda unos segundos pensando. "El ascensor. La ciudad vertical. Facilitar el acceso a los barrios altos". Luego, son mis compañeros del Faro de Vigo -diario decano de la prensa española, fundado el 3 de noviembre de 1853 y perteneciente a Prensa Ibérica- quienes me ponen en antecedentes sobre el proyecto Halo y el anillo mirador con vistas sobre la ría y, al fondo, las imponentes islas Cíes. "Y a las luces, ¿aún no has venido?". Aprovecha para preguntarme. Cuando le respondo que no, pero que está en mi horizonte, me pega una semibronca. "¡Que no pase un año más!". Y es que desde el 19 de noviembre hasta mediados de enero, 11 millones de leds iluminan 400 calles de la ciudad gallega, que se convierte en esa época en una de las más visitadas de Europa. En Vigo me recomiendan que, si quiero ir este año, más vale que empiece a reservar ya habitación de hotel.

Urbanísticamente, Vigo es una ciudad compleja por su orografía y por el desorden con que se han ido atiborrando edificios de pisos desde la zona portuaria hasta las laderas. Ciudad portuaria e industrial, el sector del automóvil y sus proveedores ayudaron a consolidarla en el mapa con la instalación de la fábrica de Citroën en 1958. Hoy, bajo la marca Stellantis, continúa siendo la principal empresa del área. La pesca, con Pescanova a la cabeza, es otra de las actividades más reconocidas.

Siendo la ciudad más poblada de su región, no es ni capital administrativa provincial ni autonómica, lo cual le ha permitido desarrollar una potente sociedad civil. Su equipo de fútbol, el Celta, es el único club gallego que se mantiene en Primera División. Desde Vigo solo esperan que algún día llegue el ansiado AVE que permita mejorar las comunicaciones. Las conexiones a Madrid y Barcelona son caras y escasas, al igual que al resto de Europa, donde compite con el aeropuerto de Santiago. Para vuelos intercontinentales y otros europeos, los vigueses van a Oporto, Portugal, ciudad con la que mantienen importantes lazos.

El papel, el atrevimiento y la visión a la hora de desarrollar proyectos que en otros lares habrían sido considerados ilusos, de Caballero, han tenido éxito. Salvo por trabajo o para acercarse a su entorno, Vigo no era hasta hace pocos años un lugar objetivo para viajar. Sin embargo, como tantas otras ciudades medias españolas, por razones diversas -Málaga, bajo la alcaldía de Francisco de la Torre es otro de los ejemplos actuales-, ya tiene un relato por contar y motivos suficientes para atraer visitantes.

Como explica el profesor de Geografía Económica de la London School of Economics Andrés Rodríguez, el éxito de las ciudades medias pasa por completar un círculo virtuoso y equilibrado. Una mezcla de oferta económica, educativa, sanitaria, cultural y turística. El buen liderazgo político, además, puede impulsar y facilitar.