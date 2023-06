El Ibex 35 deja atrás la crisis bancaria de marzo y cierra a las puertas de máximos anuales

Vista del interior de la Bolsa española este miércoles en cuya sesión ha subido un 0,945 al cierre. EFE/Vega Alonso del Val

El Ibex 35 reconquista los 9.510 puntos, a las puertas de los máximos anuales, desde el descalabro de las Bolsas europeas por la crisis bancaria vivida en marzo. En los primeros seis meses del año, el selectivo ha conseguido crecer un 14,76%, en línea con sus homólogas europeas. La única excepción es el FTSE 100 británico, afectado por la inflación más alta del continente (8,7%) y el endurecimiento de la política monetaria del Banco de Inglaterra, más cercana a la llevada a cabo por la Reserva Federal que a la del Banco Central Europeo (BCE). La recuperación progresiva del turismo y las continuas subidas de los tipos de interés han beneficiado la cotización de las empresas turísticas y bancarias, los dos sectores que han impulsado al alza al conjunto de la composición del índice. "Ha sido un buen periodo para la renta variable", asegura Antonio Castelo, analista de iBroker.

Amadeus se alza como el valor más beneficiado por el récord absoluto de turistas, precios de los hoteles y gasto en las ciudades en un verano que promete ser uno de los mejores de los últimos años. La firma ha subido en Bolsa un 40% con una capitalización de 31.000 millones de euros. Por detrás le sigue Inditex con un crecimiento del 38,65% y una capitalización de 107.285 millones. La compañía capitaneada por Marta Ortega volvió al club selecto de empresas con una capitalización superior a los 100.000 millones de euros a principios de junio y comparte espacio con las grandes del lujo mundial, como Louis Vouiton, o gigantes europeos como L'Oréal o TotalEnergies.

En tercer lugar se encuentra BBVA con un crecimiento del 22% en el primer semestre del año, por encima incluso de Banco Santander, que ha subido un 18,43%. El BCE no ha cesado en su lucha contra la inflación de la eurozona para reducirla hasta el 2% y ha llevado los tipos de interés al 4% en su última reunión de política monetaria de junio. Tanto su presidenta, Christine Lagarde, como otros representantes del banco central han confirmado más incrementos de los tipos en futuras reuniones, algo que beneficia a la banca e impulsa al alza sus cotizaciones y sus resultados empresariales.

Buenos augurios para el segundo semestre

Los analistas se muestran optimistas sobre la segunda mitad del año. "Si los valores turísticos y bancarios se mantienen más o menos estables, el Ibex 35 no tendría por qué bajar mucho", explica Castelo. Desde Bankinter mantienen su posición sobre el crecimiento del selectivo y creen que crecerá hasta los 10.588 puntos, un 11,7% más. "Los bancos centrales profundizarán algo más en sus subidas de tipos, completándolas a lo largo del segundo semestre, pero no tan pronto como en julio", apuntan. Lo bueno, continúan, es que esta decisión se debe a que "el ciclo económico demuestra una solidez superior a la esperada" y no porque la inflación no esté remitiendo. La inflación interanual de la eurozona bajó nueve décimas en mayo hasta el 6,1% y en España ha caído en junio hasta el 1,9% hasta niveles previos a la guerra en Ucrania.

Para los analistas, el Ibex tiene una gran ventaja: el mayor peso de los bancos. Con los tipos de interés altos y sus buenos resultados como consecuencia de los mismos, el selectivo continuará su buena racha. La única dificultad que puede surgir es que la economía se ralentice aún más por más subidas de tipos y aumente la mora, "pero será superior el beneficio", confirma Castelo.

Y para las acciones europeas también se esperan buenos resultados. "La amenaza de la crisis energética se ha disipado, los riesgos de recesión significativa han disminuido y el BCE puede estar cerca del final de su ciclo de endurecimiento, con tipos mucho más bajos que en otros lugares", especifica Craig Erlam, analista de Oanda para Europa y Reino Unido, "aún queda mucho camino por recorrer antes de que los responsables políticos europeos puedan sentir la victoria, pero las cosas están progresando bien y eso está ayudando a los mercados bursátiles regionales."