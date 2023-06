¿Quiénes tienen la obligación de presentar la declaración de la renta este junio de 2023?

La obligación de presentar la declaración de la renta o no es un tema candente en esta época del año

La campaña de la declaración de la renta está llegando a su fin y todavía hay personas que, o bien no saben que están obligados a presentarla, o bien ignoran que podrían beneficiarse de ella. De todas formas, la obligación de presentar la declaración de la renta depende de varios factores y casos que vamos a explicar a continuación.

Antes de nada, debes saber que la campaña de este año está en su ocaso. Comenzó el pasado 11 de abril y terminará el próximo 30 de junio. Desde el 1 de junio ya se podía presentar el documento de todas las formas posibles: por Internet, vía telefónica o en persona, en las oficinas de la Agencia Tributaria. Todavía se puede pedir cita física, máximo para entregar 24 horas antes del fin del período, el 29 de junio.

¿Quiénes tienen la obligación de entregar la declaración de la renta?

Según la Agencia Tributaria, "están obligados a declarar todos los contribuyentes personas físicas residentes en España", con la excepción de los que hayan percibido ingresos iguales o inferior a 22.000 euros anuales, en caso de proceder de un solo pagador. Si hay más de un pagador, Hacienda baja el límite a 14.000 euros.

Por otro lado, si se tienen varios pagadores y la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en conjunto los 1.500 euros anuales, el límite vuelve a ser de 22.000 euros.

Además, hay una serie de casos con los que también se regresaría al límite de 22.000 euros:

Pensionistas con varias pensiones cuyas retenciones no se hayan practicado de acuerdo con las determinadas por Hacienda

Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas

Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener

Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención

¿Qué son los rendimiento íntegros de capital mobiliario?

Las personas que posean rendimientos íntegros del capital mobiliario (dividendos de acciones, intereses de cuentas, de depósitos o de valores de renta fija) y ganancias patrimoniales (derivadas de reembolsos de participaciones en Fondos de Inversión, premios por participar en concursos o juegos...) están obligadas a declarar siempre que su cuantía global supere los 1.600 euros anuales.

¿Qué pasa con el Ingreso Mínimo Vital (IMV)?

La Agencia Tributaria es muy clara con lo que deben hacer los beneficiarios del IMV respecto a la presentación de la declaración de la renta: "Deben presentar declaración por IRPF, con independencia de la cuantía de sus ingresos". Sin embargo, también existen matices.

Desde el ente público apuntan que "el IMV en sí mismo es una renta exenta", por lo que la gran mayoría de los beneficiarios "no tendrán que incluirlo en su declaración, pero sí presentar declaración". Sí se deberán declarar, en concepto de rendimientos del trabajo, las cuantías superiores a los 12.159,42 euros.

Si se perciben, junto al IMV, otras ayudas a colectivos con riesgo de exclusión social como la renta mínima de inserción, rentas garantizadas y ayudas similares de CCAA y ayuntamientos, solo se debe declarar y tributar por ese exceso.

Para los casos de familias beneficiarias del IMV con hijos menores, desde la Agencia Tributaria recomiendan "la presentación de una declaración conjunta de todos los miembros, en caso de estar casados los progenitores. Si no hay matrimonio, uno de los dos progenitores podrá presentar una declaración conjunta con los hijos, mientras que el otro la hará de forma individual.

Algunas claves para la recta final de la declaración de la renta

Si la declaración sale a pagar, el contribuyente tiene varias opciones:

Pago único: si se quiere pagar mediante domiciliación bancaria, la fecha final se avanza tres días, fijándose el martes 27 de junio . Si el pago no se domicilia, la persona tendrá que realizarlo en el momento de la presentación de la declaración.

Pago fraccionado: se puede fraccionar el pago en dos tramos. Si optas por esta opción, el primer pago vía domiciliación se cargará en tu cuenta el 30 de junio y el segundo antes del 6 de noviembre, según apuntan en la web de la Agencia Tributaria. Para esta opción de pago, se debe señalar la casilla 102.

Lo normal es pensar que si se ha cobrado poco durante el año, se ha trabajado unos meses sueltos o se tienen unos ahorros bajos no hay que hacer la declaración de la renta. Lo cierto es que lo más recomendable es consultar el borrador y si sale a cobrar, realizar la declaración. Por supuesto, si sale a pagar y no estamos obligados a presentarla, no es necesario.

Por último, los expertos en esta materia sostienen que es importante una presentación en tiempo y forma, tras haber revisado todas las casillas y todos los cambios producidos de manera atenta. Estos aconsejan no fiarse únicamente del borrador y no dejarlo para el último día.