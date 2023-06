Feijóo exhibe músculo económico con 'su' Fundación Reformismo 21

Lugar: Planta 31 de la Torre de Cristal del madrileño Paseo de la Castellana. Convocante: Fundación Reformismo 21, una suerte de consejo asesor del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Razón: Formalmente, asistir a la reunión plenaria de la Fundación... pero realmente demostrar que el PP sí tiene equipo económico.

El candidato a presidente del Gobierno del PP aprovechó ayer un acto de la Fundación Reformismo 21, la segunda reunión plenaria de este consejo asesor que reúne a expertos de numerosas disciplinas, pero que está dominado por economistas, para sacar pecho y escenificar que, frente a las críticas, él sí tiene equipo económico, aunque aún no se sepa quién será la cabeza visible.

En una reunión que se prolongó desde las 11:00 y durante casi tres horas y media, Feijóo aprovechó para glosar la figura del recientemente fallecido Josep Piqué, ministro en la etapa de José María Aznar y hombre fuerte del PP en Cataluña. Pero también sentó a la mesa a las personas que, previsiblemente, serán algo en un hipotético Ejecutivo popular si ganan las elecciones del 23 de julio.

A la derecha de la mesa, que presidía Feijóo, se sentaba Luis Garicano, hombre fuerte en economía de Ciudadanos, y uno de los nombres que suenan en un Gobierno del PP no sólo por su formación y trayectoria, sino también, especialmente, por su conocimiento de Bruselas. En su contra juega que no es una persona especialmente bien recibida en el partido por su pasado en la ya casi extinta formación naranja.

Garicano es uno de los grandes candidatos al premio gordo de un hipotético Gobierno popular: el Ministerio de Economía, un puesto para el que, no obstante, el deseado del partido es Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España (que no estuvo en la reunión), y para el que no hay que descartar a Román Escolano (que sí estuvo al ser miembro de Reformismo 21), una figura en alza en todas las quinielas. Escolano fue ministro de Economía durante tres meses con Mariano Rajoy, que lo nombró cuando Luis de Guindos se fue al Banco Central Europeo (BCE) y que tuvo que decir adiós por la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018. También presidió el ICO y fue vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), entidad a la que volvió en 2020 como director de Gestión de Riesgos.

A su lado en la mesa, como excepción a esta regla económica, Montserrat Iglesias, exdirectora del Instituto Cervantes, filóloga y gestora cultural y también miembro del patronato de la Fundación Reformismo 21.

Vuelve Fátima Báñez

A la izquierda de Feijóo, un hombre clave en su área económica: Pablo Vázquez, expresidente de Renfe y uno de los grandes candidatos a ocupar una cartera económica en caso de victoria electoral, preferiblemente en Industria o en la poderosa Oficina Económica de Moncloa; y junto a Vázquez, la exministra de Empleo Fátima Báñez, ahora presidenta de la Fundación CEOE, y una casi fija en todas las quinielas, igual que Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP y exconsejero de Hacienda en la Junta de Andalucía con Juanma Moreno, donde estuvo entre 2019 y 2022. A Bravo, las fuentes consultadas lo colocan en un futuro Ministerio de Hacienda.

Si estos eran los nombres de la mesa, no hay que perder de vista a los que pertenecen a la Fundación aunque ayer no estuvieran en un lugar preferente, como el ya citado Escolano, o como José María Abad, ex del Fondo Monetario Internacional (FMI); Elena Pisonero, expresidenta de Hispasat; el economista Javier Santacruz o Alicia Richart, un referente de la transformación digital en España, que fue jefa de gabiente de José Manuel Soria en su etapa como ministro de Industria con Rajoy.