Cuidado con esto al abrir un plan de pensiones

Ahorrar para la jubilación es siempre una gran idea. Los expertos aconsejan tener un horizonte temporal de largo plazo y no dejarse llevar por los vaivenes de los mercados en el día a día. Y es ese contexto, muchos españoles tienen en los planes de pensiones una alternativa de ahorro a los depósitos que siguen sin remunerar los grandes bancos a pesar de la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE).

El patrimonio de los planes de pensiones individuales se sitúa en los 82.553 millones de euros a cierre de marzo, lo que supone reembolsos en los últimos doce meses del -4,15%, según los datos de la patronal Inverco. En 2022, la pérdida patrimonial para este producto fue del 10,2% hasta los 80.233 millones. Si se contalizan los indiviuales junto a los planes colectivos o de empresa el capital alcanzó a cierre de año los 119.978 millones, el menor nivel desde 2018 por el cambio fiscal aprobado en 2022 por el Gobierno.

Los Presupuestos Generales del Estado 2022 recogían una reforma en las aportaciones a los planes de pensiones individuales. Desde el pasado año, el límite es de 1.500 euros anuales en los individuales y de 8.500 euros en el caso de los planes de empresa, aún muy poco comunes entre la mayor parte de compañías españolas.

Desde Abante apuntan que "si tenemos en cuenta la escala estatal y que no nos podemos aplicar otra deducción, con un tipo marginal del 19% y aportando 1.500 euros al año, Hacienda nos va a devolver 285 euros. Si nuestro tipo fuera del 47%, con la misma aportación, la devolución sería de 705 euros".

A esta reforma fiscal que resta atractivo al producto hay que sumar otros factores: rentabilidad y comisiones. A cierre de diciembre, la rentabilidad media anual de los planes que se comercializan en España fue del -9,7% debido a la subida de tipos y el mal momento de los activos de renta fija. La rentabilidad en 2023 tampoco es mejor: a cierre de abril el rendimiento de los planes individuales acumulaba una pérdida del 2%, según Inverco.

Esta mala evolución de los planes de pensiones no quita con que el producto siga teniendo comisiones. "Todos los planes de pensiones tienen comisiones. Igual que los fondos. Lo que pasa es que en general no las notamos, porque no se cobran en nuestra cuenta bancaria, sino que se descuentan cada día del patrimonio total del plan. Y además se cobran diariamente, de forma que cada día se quita la parte proporcional de la comisión para pagar, entre otros, a la entidad que gestiona el plan", aseguran desde ING.

La ley establece comisiones máximas para cada tipo de plan: los planes de renta fija cuentan con una comisión máxima de 1,05% (0,05% de comisión de gestión y 0,20% de depósito), los mixtos del 1,50% (1,30% de comisión de gestión y 0,20% de depósito) y los de renta variable del 1,70% (1,50% de comisión de gestión y 0,20% de depósito).