¿Qué hacer si te encuentras dinero olvidado en el cajero del banco?

Los 5 consejos de la Policía Nacional para sacar dinero del cajero de forma segura. / FREEPIK

2 Se lee en minutos G. C. C.



Hoy en día la mayoría de los pagos se realizan con tarjeta, ya sea en el móvil o en físico, y con Bizum. Lo de llevar dinero en efectivo a todas partes está cada vez más anticuado. Sin embargo, también es cierto que muchas personas sigue sacando dinero de sus bancos para algunos gastos determinados.

La principal desventaja del dinero en efectivo es que se puede tocar, y si se puede tocar, se puede perder. ¿Qué pasa si vas a sacar dinero del cajero y te encuentras que alguien se ha olvidado su dinero ahí? ¿Te lo puedes quedar o debes entregárselo al banco?

Dejando de lado el sentido moral de cada uno, para esta situación lo más conveniente es ver qué dice la normativa legal reflejada en el Código Civil y el Código Penal. De lo contrario, podríamos estar jugándonos una multa sin saberlo.

Aunque el dinero esté en un lugar público y su dueño no esté cerca, podrías ser sancionado igualmente si te llevas el dinero. El artículo 234 del Código Penal especifica que "El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros".

Es decir, a ojos de la justicia serás un ladrón si te llevas ese dinero. En caso de que la cuantía no superase los 400 euros, se impondría una pena de multa de uno a tres meses. Es probable que hoy en día no excediese esa cantidad, debido a que ya no es tan común que la gente retire grandes cantidades de efectivo.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el artículo 615 del Código Civil dicta que "el que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor".

Por supuesto, es más que probable que en este caso no sepamos quién es el propietario del dinero, por lo que tendremos que hacer caso al siguiente paso del artículo: "Si no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo donde se hubiere verificado el hallazgo". La norma está un poco desactualizada, por lo que tendríamos que devolver el dinero al personal del banco.