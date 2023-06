¿Es compatible una herencia con una pensión no contributiva? Cómo mantener ambos beneficios

Una mujer calcula su pensión de jubilación.

Entre los diferentes tipos de prestaciones que buscan garantizar un nivel mínimo de vida para aquellas personas que no tienen tantos recursos, las pensiones no contributivas son concedidas a quienes no han cumplido con el periodo mínimo de cotización requerido.

Al presentarse una herencia de por medio, las personas suelen preguntarse cómo afecta esto a la pensión no contributiva. El proceso de cobrar una herencia es complicado, ya que existen reglas y limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. De lo contrario, se podría perder la pensión.

El Estado establece límites de ingresos anuales para poder acceder a este tipo de prestación. Si se sobrepasan, se podría perder el derecho a percibir la pensión.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) avisa de cuatro situaciones por las que una pensión de este tipo podría ser suspendida: si no se declaran los ingresos por unidad de convivencia, si no se notifican los cambios en las diferentes situaciones personales, si se cambia de oficio o si se supera el límite de ingresos fijado por la Seguridad Social.

Sin embargo, el ingreso puntual tras el cobro de una herencia no tiene por qué suponer la pérdida de la pensión. En 2023, la Seguridad Social fija como requisito indispensable para beneficiarse de una pensión no contributiva que los ingresos anuales no superen los 6.784,54 euros.

Ingresos anuales máximos

Esta cifra varía en función del número de miembros de la unidad familiar. Si esta es de dos personas, el límite asciende hasta los 11.533,72 euros anuales. Si son tres personas, llega a los 16.282,90 euros; y si son cuatro, hasta los 21.032,08 euros.

A su vez, el parentesco entre los miembros de la unidad familiar también cobra importancia. Si dentro de esta figuran los hijos o los padres, los límites aumentan: 28.834,30 euros para dos personas, 40.707,25 euros para tres y 52.580,20 euros para cuatro convivientes.

En caso de cobrar una herencia, no se podrá sobrepasar el límite de rentas que corresponda según la situación concreta, por lo que es importante tanto el importe de la herencia como la situación personal del individuo.

Además, es necesario realizar dos trámites para mantener la pensión: comunicar en un plazo de 30 días a la Seguridad Social los cambios económicos y los ingresos totales de la unidad de convivencia de la que forma parte el beneficiario, durante los primeros tres meses del año. Si no se cumplen ambos trámites, el pago será denegado.