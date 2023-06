Amelia Pérez Zabaleta, una especialista en agua para romper el techo de cristal

Amelia Pérez Zabaleta, primera decana del Colegio de Economistas de Madrid, posa en la institución. / David Castro

El Colegio de Economistas de Madrid (Cemad), órgano principal de la profesión con más de 8.000 socios, se sitúa en un lugar privilegiado de la ciudad. Ubicado frente a la plaza de las Descalzas, el salón principal de la institución luce señorial y está trufado con los retratos de los hombres que un día fueron presidentes de la entidad. Pero corren tiempos nuevos en este lugar. De una de las grandes puertas de la estancia emerge Amelia Pérez Zabaleta (Madrid, 63 años), la primera mujer que estará al mando del Cemad los próximos cuatro años, dispuesta a desgranar su propuesta para los economistas.

Desde la creación de esta organización colegial corporativa en 1977, ninguna economista había estado a cargo de representar a la profesión. A la pregunta de si esto llega tarde, Pérez Zabaleta admite que sí. "Hace 15 años me ofrecieron formar parte de la junta de gobierno y solo había un par de mujeres más. En ese momento me empecé a implicar en las cuestiones de dirección. Quizá esto llega un pelín tarde, me tenía que haber presentado antes, pero por otras cuestiones no fue posible. Ahora he dado el paso de aceptar esta responsabilidad y lo hago con muchas ganas. A veces hay que dar un paso adelante para romper el techo de cristal", explica.

Amelia Pérez Zabaleta, primera decana del Colegio de Economistas de Madrid, en un momento de la entrevista. / David Castro

Cuando esta economista rememora su trayectoria vital recuerda que ella era mujer de ciencias, interesada en la química y la biología, pero a la hora de elegir carrera pesó la profesión familiar. "Vengo de familia de economistas, mi padre estaba colegiado. Me decidí por el camino de la economía y desde el primer curso este mundo me atrapó completamente. Descubrí que era mi camino y, en particular, la enseñanza de la economía", asegura.

Investigación pionera

Se doctoró en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 1990. El desarrollo de este trabajo lo hizo mientras criaba a sus hijos (tiene cuatro). "Me levantaba a las cuatro de la mañana para poder avanzar", indica. En ese momento empezó el gusto de Pérez Zabaleta por ser una pionera, puesto que dedicó su primera investigación a la gestión del agua realizada en el pasado por el Canal de Isabel II. "En aquel momento mis compañeros lo vieron como algo muy extraño. Entonces se veía como algo ligado a los ingenieros, se pensaba que se trataba de una cuestión técnica. Estábamos muy poco preocupados por la demanda y solo se estudiaba cómo aumentar la oferta. Con el tiempo se ha visto la necesidad de implicar en la gestión del agua a diferentes especialistas, desde a biólogos hasta ambientalistas. La economía está incorporando nuevas medidas y el elemento de la sostenibilidad va a ser muy importante en el futuro", desgrana.

Los planes para los próximos cuatro años La cara visible de los economistas de Madrid y otras provincias asociadas a esta institución (como Guadalajara, Toledo, Ávila, Segovia, Salamanca, Córdoba, Zaragoza, Huesca, Soria, Cuenca, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Valladolid y Ciudad Real) asegura que la organización tiene muchos retos por delante. Para afrontarlos, lanzará un nuevo plan estratégico para que los jóvenes economistas se acerquen al organismo y contribuyan a la modernización del mismo. El objetivo también es estar más cerca del mundo profesional y dar más apoyo a los autónomos. La colegiación no es obligatoria, pero sí muy positiva para los profesionales.

La crisis hídrica ha llevado a la cuestión del agua al primer plano de la actualidad ante el abril más seco de la historia y las grandes pérdidas económicas que ha supuesto para el campo. Pero la nueva decana del Cemad advierte de que la escasez de este bien es un problema de primer orden en España desde hace mucho tiempo. "Tenemos poca agua, tanto desde el punto de vista de la calidad como de la cantidad, pero solo nos preocupamos cuando escasea. Nunca había visto tantos reales decretos que van en la línea de paliar los efectos de la sequía con inversiones, ayudas directas... El problema es grave y está ligado al cambio climático. Hace falta una estrategia global, no podemos pensar tan solo en lo inmediato. Sería necesario un gran acuerdo de Estado, una especie de Pactos de la Moncloa del agua para sacar el tema de la disputa política", subraya.

Amelia Pérez Zabaleta, durante un momento de la entrevista en el Colegio de Economistas de Madrid. / David Castro

Las palabras de Pérez Zabaleta están avaladas por una dilatada trayectoria académica. Ha sido profesora de Economía Aplicada en la UNED y ha dado clase en los grados de Economía, Turismo y Ciencias Ambientales impartiendo asignaturas como Economía del Agua y Economía Ambiental. También ha sido directora de la Cátedra de Economía del Agua de su universidad desde 2013. En este ámbito profesional, ha sido asimismo una pionera. "Fui la primera decana de mi facultad. Cuando di el paso, no estaba tan asumido el hecho de que las mujeres teníamos que avanzar hacia puestos de dirección", asegura.

Noticias relacionadas

Pérez Zabaleta considera que la posición de las mujeres en la economía todavía está algo descompensada. "Por ejemplo, tenemos más colegiados que colegiadas, tan solo el 25% de mujeres frente al 75% de hombres. Pero si nos fijamos en los menores de 26 años, ese porcentaje se equilibra. Nosotras estamos igual de preparadas, pero muchas veces nos falta dar el paso. En este sentido, las políticas de conciliación han servido para romper el techo de cristal", reconoce esta economista que también considera que las cuotas, con sistemas de control, pueden ayudar a que las mujeres lleguen a la cabeza de las organizaciones.

Respecto a las tareas pendientes de la universidad, considera que el reto está en adaptar los estudios a un mercado laboral en permanente cambio, así como mejorar la financiación. "La conexión con la empresa tiene que ser mayor y la institución debe modernizarse. No será fácil, pero debemos intentarlo", concluye.