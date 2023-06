Mommus: la democratización del queso vegano

La fundadora de Mommus, Cristina Quinto, con varios de sus quesos veganos / Alex Domínguez

Cuando Cristina Quinto finalizó su carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Miguel Hernández de Elche, nunca imaginó que acabaría dedicándose a la fabricación de quesos veganos a base de anacardos y mucho menos que conseguiría varios premios internacionales con ellos. Corría el año 2007 y, por aquel entonces, tenía la vista puesta en las prácticas que había conseguido en Siemens, con las que se fue a vivir a Argentina. El estallido de la crisis de 2008 y las consecuencias que tuvo en la economía española la llevaron a quedarse en aquel país, donde acabó trabajando en una entidad bancaria.

Fue durante aquellos años cuando decidió dejar de comer productos de animales, por lo que, cuando en 2015 eligió dar un cambio a su vida y regresar a su Alicante natal, consideró que los alimentos veganos podían ser un buen nicho de mercado para emprender. Se acercó con su idea hasta la Escuela de Organización Industrial, donde empezaron a asesorarla, y también pasó por el Parque Científico de la UMH, donde la ayudaron a montar un proyecto empresarial -Mommus-, con el que hoy está a punto de dar el salto a la gran distribución. Lo hará gracias a su alianza con la firma valenciana Dacsa Group, que tomó una participación del 25% en su accionariado el pasado septiembre y a través de la que ya mantiene contactos para la posible entrada de sus productos en varias cadenas de supermercados.

Aunque desde un principio Quinto ya pensaba en el queso para dar rienda suelta a sus aspiraciones, fueron los primeros estudios de mercado lo que acabaron de convencerla en este sentido. "Hicimos 250 entrevistas y hasta el 65% de los sondeados nos decían que hacían su propio queso en casa porque no encontraban nada en el mercado que les gustara", señala la empresaria. Por entonces, lo más parecido eran algunos productos elaborados a base de aceite de coco y almidón "con sabor a queso", que nada tenían que ver con las recetas que los veganos se pasaban por redes o sacaban de páginas de internet.

La gran diferencia con aquellos productos, además de utilizar una base de anacardos, es que Mommus utiliza fermentos como los que se emplean en el queso tradicional para elaborar sus productos, con lo que consigue que el sabor a queso que desarrolla sea natural y casi igual al original.

Hasta la fecha ya ha lanzado hasta cuatro líneas de productos o verticales distintas. Una de quesos mohosos, donde se encuadra el camembert -uno de sus mayores éxitos de ventas- y con la que está a punto de comercializar también un queso azul; una de quesos semicurados, con cuatro variedades; una receta similar a la sobrasada que ha bautizado como censurasada; y otra de untables.

Las nuevas instalaciones de la firma en San Vicente del Raspeig podrán producir hasta 100.000 unidades mensuales

Es con estos últimos con los que quiere empezar con la distribución en supermercados, un proceso para el que ha necesitado cambiar el taller que tenía en el centro de Alicante por una nave en la vecina localidad de San Vicente del Raspeig, con capacidad para producir hasta 100.000 unidades mensuales.

Rebaja del precio

Como señala la propia Quinto, una de las claves para tener éxito en este asalto a los supermercados está en conseguir una rebaja del precio, para lo que resulta decisivo lograr la escala suficiente. "Nuestra intención es democratizar el consumo de productos veganos y saludables", asegura, consciente de que actualmente esta clase de alimentos todavía multiplican varias veces el precio de sus equivalentes elaborados con leche animal.

Noticias relacionadas

Según explica, fue Dacsa Group quien se acercó a ellos con la intención de expandir la línea de productos veganos que ya comercializa bajo el nombre de Hi Vegs. No fueron los únicos y Quinto tardó casi tres años en aceptar la propuesta, ya que siempre ha sido partidaria de un crecimiento sosegado del proyecto. Ahora, gracias a la inyección que ha supuesto la entrada de la compañía valenciana -uno de los grandes comercializadores de arroz del país- ha podido realizar la inversión en las nuevas instalaciones, pero también acceder a las cadenas de distribución. Su entrada será mediante un cobranding, bajo la denominación Hi Vegs by Mommus.

En cuanto al público objetivo, además de los veganos estrictos, considera que su gran nicho pueden ser los denominados flexitarianos, es decir, aquellas personas que quieren reducir el consumo de productos animales -muchas veces por cuestiones medioambientales- pero que no han dado el paso de renunciar totalmente a ellos. Su gran sueño es seguir el mismo camino del humus, que en pocos años ya se ha hecho un hueco en las estanterías de todas las grandes cadenas.