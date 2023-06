¿Por qué en Estados Unidos construyen las casas con madera?

1 Se lee en minutos G. C. C.



El hecho de que los estadounidenses construyan sus casas con madera es una costumbre que nos suele llamar mucho la atención a los españoles, que estamos más acostumbrados a la piedra o el ladrillo y solemos ver la madera como un método menos resistente.

Esta tradición norteamericana deriva de su historia más cercana. Los colonos que empezaron a poblar las trece colonias veían más valor en la propiedad que en la estructura del hogar. Es decir, lo que tenía valor de verdad era la tierra, que era permanente. De esta manera, e influenciados por el estilo victoriano del siglo XIX británico, empezaron a construir sus casas con madera. Este estilo era muy conveniente por aquel entonces, ya que en las zonas colonizadas abundaban los bosques, por lo que era lógico desde una perspectiva económica.

La madera también es un material fácil de trabajar, por lo que no hacen falta expertos en la mano de obra. Respecto a su resistencia frente a los elementos, tiene ventajas y debilidades.

Noticias relacionadas

La madera es un buen aislante térmico y absorbe eficientemente las ondas sonoras, por lo que sirve como aislante de los ruidos del exterior, y además es un material muy flexible, por lo que resiste bien antes pequeños seísmos. También hay que tener en cuenta que las casas no suelen ser totalmente de madera. Es típico que se construya también un sótano de ladrillo y hormigón para que sirva como refugio en caso de emergencia, como huracanes o tornados.

Por último, pero no menos importante, la construcción con otros materiales no sale rentable por cuestiones fiscales. Los impuestos del propietario por construir con madera son más bajos que aquellos al construir con cemento y ladrillo. Una casa construida así no solo es más cara por el precio de sus materiales y la mano de obra, sino también por su valoración en el mercado y sus consecuentes exigencias fiscales.